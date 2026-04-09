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中東情勢が招く究極の物価高。イギリスのインフレ高騰は決して「他人事ではない」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が「【インフレ】英国の食料インフレ率が3倍に上がる可能性！日本も他人事ではない」を公開した。動画では、イギリスにおける食料品のインフレ率が高騰する見通しとその背景を解説し、世界的な価格上昇をもたらす可能性があると警鐘を鳴らしている。



モハP氏はまず、イギリスの食品・飲料製造業者の業界団体であるフード＆ドリンクフェデレーションが発表した見通しを紹介。2026年末までに食料品と飲料の価格上昇が「年率9%を超える水準になる」と説明した。これは現在のインフレ率の「3倍近い伸び」であり、商品によっては20%から40%上がる可能性もあると指摘する。価格高騰の主な要因として、生産過程における燃料費の上昇が挙げられる。ハウス栽培の暖房費や、農業機械を動かすための燃料、さらに食品の加工や販売にかかるエネルギーコストが消費者に転嫁される仕組みだという。



また、中東情勢の影響によるホルムズ海峡の混乱が、石油や肥料の輸送に支障をきたすため「予想よりもさらにインフレが進む」懸念にも言及した。動画の中盤では、2022年から2023年にかけてイギリスで起きた食料インフレの歴史を振り返る。生活費の高騰によりフードバンクに人々が殺到した事態や、ディスカウントスーパーへの顧客流出が起きた事例を紹介。



さらに、EU離脱により生産者の輸出に必要な手続きが煩雑になった結果、イギリスにおける小売業者の仕入れ値が上がりやすくなったという独特の背景も解説している。国内の自給率がカロリーベースで6割から7割に達するものの、冬場の気候条件から野菜や果物の多くを輸入に頼らざるを得ない実情があるという。



今回の供給ショックは前例のない事態であり、イギリス国内のみならず「世界的に食料品の価格上昇をもたらす可能性がある」と結論付けた。モハP氏が語る通り、遠く離れたイギリスで起こる物価高騰は決して「他人事ではない」という気づきを与えてくれる。