【名探偵コナン】ハンドクリーム＆リップクリームにコナンのかわいいチャームが付く！
ギフトコスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）ギフトコスメシリーズ」より、名探偵コナンとコラボレーションした『Lovisia 名探偵コナンシークレットハンドクリーム』（全12種）と『Lovisia 名探偵コナンシークレットリップクリーム』（全12種）が発売される。
＞＞＞ハンドクリームとリップクリーム、チャームをチェック！（写真29点）
原作・青山剛昌によるコミックス107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1100回を超えるなど、勢いがとどまることを知らない『名探偵コナン』。
劇場版28弾『名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）』は、興行収入147.4億円を記録し、3年連続100億円突破＆2年連続で観客動員数1000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立てた（興行通信社調べ）。
シリーズを重ねるごとに勢いを増す劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、4月10日（金）に公開となる。
今回発売される新アイテムは、Lovisia初となるブラインドアイテム。ハンドクリーム、リップクリームそれぞれで江戸川コナン、毛利蘭、怪盗キッド、灰原哀、赤井秀一、安室透の他、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』にも登場する萩原千速、横溝重悟、世良真純、萩原研二、松田陣平11キャラクターとシークレットが加わった全12アイテムが展開される。
シークレットハンドクリームには、全アイテムに ”Pop Comic Collection” らしい吹き出しをモチーフにした「つながるチャーム」が付属している。「つながるチャーム」は同日発売の『Lovisia名探偵コナンシークレットリップクリーム』に付属のチャームともつなげることができ、ハンドクリームとしての使用後もコレクションとして楽しめる。
シークレットリップクリームには、ハンドクリームと異なる絵柄を採用し、キャラクター達の違う表情が楽しめる。またこちらはボールチェーン使用となっており、キーホルダーやバッグチャームのようにもお楽しみいただけるほか、ハンドクリームに付属のチャームと合わせてつなげて楽しむことも可能だ。
＞＞＞ハンドクリームとリップクリーム、チャームをチェック！（写真29点）
原作・青山剛昌によるコミックス107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1100回を超えるなど、勢いがとどまることを知らない『名探偵コナン』。
劇場版28弾『名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）』は、興行収入147.4億円を記録し、3年連続100億円突破＆2年連続で観客動員数1000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立てた（興行通信社調べ）。
シリーズを重ねるごとに勢いを増す劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、4月10日（金）に公開となる。
シークレットハンドクリームには、全アイテムに ”Pop Comic Collection” らしい吹き出しをモチーフにした「つながるチャーム」が付属している。「つながるチャーム」は同日発売の『Lovisia名探偵コナンシークレットリップクリーム』に付属のチャームともつなげることができ、ハンドクリームとしての使用後もコレクションとして楽しめる。
シークレットリップクリームには、ハンドクリームと異なる絵柄を採用し、キャラクター達の違う表情が楽しめる。またこちらはボールチェーン使用となっており、キーホルダーやバッグチャームのようにもお楽しみいただけるほか、ハンドクリームに付属のチャームと合わせてつなげて楽しむことも可能だ。
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