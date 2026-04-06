各グループで第9節の全20試合が行われた

明治安田J2・J3百年構想リーグは4月5日までに第9節の全試合が行われた。

折り返しの順位が確定し、SNSでは「いわき首位ターンすばら」「（八戸が）ものの見事に最下位に転落」など、各チームの戦果に大きな注目が集まっている。

WEST-Aでは、徳島ヴォルティスがFC大阪に1-0で勝利し、勝ち点21で1位となった。2位のカターレ富山は奈良クラブに5-2で快勝し、勝ち点18。3位の高知ユナイテッドはカマタマーレ讃岐を2-0で下し、富山と同じく勝ち点18に位置している。

WEST-Bは、テゲバジャーロ宮崎がレノファ山口に3-0で勝利し、勝ち点24で首位を走っている。2位の鹿児島ユナイテッドはギラヴァンツ北九州と1-1で引き分けた後、PK戦で勝利を収め、勝ち点20となった。3位の大分トリニータはサガン鳥栖に1-0で勝利し、勝ち点14としている。

EAST-Aは、ベガルタ仙台がザスパ群馬と2-2（PK戦8-7）の接戦を制し、勝ち点23で首位となった。2位のブラウブリッツ秋田は横浜FCに2-1で勝利し、勝ち点22で追っている。3位の湘南ベルマーレは栃木SCと1-1（PK戦6-5）で競り勝ち、勝ち点21で3位に位置する。下位では、モンテディオ山形に0-2で敗れたヴァンラーレ八戸が勝ち点6で10位となった。

EAST-Bでは、いわきFCが松本山雅FCと2-2（PK戦5-4）の激闘を制し、勝ち点20で首位に立っている。2位のRB大宮アルディージャ大宮はFC岐阜に3-0で完勝し、勝ち点19とした。3位の岐阜は敗戦したものの勝ち点18で3位をキープしている。下位では、藤枝MYFCに2-0で勝利したAC長野パルセイロが勝ち点5で10位に位置している。

SNSでは「いわき首位ターンすばら」「（八戸が）ものの見事に最下位に転落」「なんか槙野ってパフォーマンスばっかり注目されるけど、普通に凄くない？」などコメントが寄せられ、各グループの動向に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）