国の鉄道事業者72社で構成される日本民営鉄道協会（東京都千代田区）が発表した「駅と電車内の迷惑行為ランキング」で、毎年上位にランクインしているのが「座席の座り方（詰めない・足を伸ばす等）」です。

【やってない？】これが乗車中の「迷惑な座り方」です（画像）

2022年版の同ランキングでは、この「座席の座り方」の中でもさらに「もっとも迷惑な行為」として、43％の人が「座席に荷物を置く・足を広げる」、23％の人が「座りながら足を伸ばす・組む」と答えています。横の人を座れなくする行為は言語道断、足を伸ばすなどして通路をふさぐ行為にも苛立つ人が多いことが分かります。

その次に多かったのが、「荷物や身体が隣の人にぶつかる（大きな荷物を抱える、足・肘を広げる、腕を組む等）」で、15.2％でした。また例年「詰めて座らない」ことも迷惑行為として挙げられますが、こうなると1人あたりのスぺースの広さや、座り方による差が大きくなってきます。

電車の座席は、窓に背を向けて座るタイプ（ロングシート）でも、何人掛けかという定員が定められています。1人当たりの着席幅は体格の向上に応じて拡大傾向にあり、昭和の時代から50cmほど拡大しているケースもあります。

また、座面・背もたれがフラットな昔のロングシートに対し、近年は着座位置に合わせてややくぼませた「バケットタイプ」と呼ばれるシートが主流になっています。これによっても着座位置は明示されるほか、座席に中間の仕切りを設け、「3人−2人−3人」などの座席定員をより明確化するケースも。

ただ、近年さらに別の問題となっているのが、「乗降扉付近への滞留」です。

車両の中ほどまで進まず、扉付近に立ってスマホをいじり続ける人の姿が見られますが、これが円滑な乗降の妨げになっている側面もあります。

このため、新しい車両では扉から座席までのスぺースを拡げることで、そこに立つ人が乗降の妨げにならないようにする車両もあります。そこは、なるべく通路をふさがずにベビーカーなどを置こうとするのにも恰好のスぺースです。

しかし、扉左右のスぺースを拡げたぶん、座席の長さは削られることから、7人掛けから6人掛けに変更して1人あたりのスペースを確保するといった設計も見られます。

様々な人への配慮を設計に反映し、座席を取り払ってフリースペースを設ける電車も増えるなか、座席の数自体は以前よりも減る傾向にあります。そうしたなかで「座り方」のマナーはますます重要になっているのかもしれません。