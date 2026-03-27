生産地でしか味わえない樹上完熟マスカットが焼き菓子に！
株式会社シュゼット・ホールディングスは、アンリ・シャルパンティエ「ゴールデン富士シャインマスカットマドレーヌ〜山梨・ワイナリー仕立て〜」を４月１日（水）から首都圏の店舗および空港お土産売り場などにて発売する。
本商品は、山梨フルーツの“真の美味しさ”をより広く、世界に届けたいという想いから生まれた山梨県とアンリ・シャルパンティエのコラボ「日本豊穣プロジェクト」の第一弾として、両者の連携により誕生。
今回使用しているのは、市場にはほとんど流通せず生産地でしか味わえない「ゴールデンシャインマスカット」。これは果実の味わいや香りを凝縮させるワイン用ぶどうのように工夫され、美味しさのみを追求する栽培方法を活用。さらには果実が十分に熟すまで収穫せず、木の上で自然に完熟させる「樹上完熟」をさせることで、より一層ふくよかで奥行きのある格別の味わいに仕上げている。
そんなゴールデンシャインマスカットを果皮までまるごと絞ったピューレをじっくりと濃縮する独自製法を用いることで完熟ならではの香りと甘みを極限まで引き立てつつ、しっとりとしたマドレーヌ生地とあわせ、さらには生地の焼き始めと終わりの温度を繊細に調整する焼成方法を採用。ゴールデンシャインマスカットならではの黄金色を損なうことなく仕上げている。
価格は３個入が972 円（税込）。５個入が1,491 円（税込）。８個入が2,376 円（税込）で賞味期限は60日（製造日含む）。販売期間は４月１日（水）〜９月30日（水）を予定。販売店舗はアンリ・シャルパンティエ首都圏店舗（計32店舗予定）と空港土産売り場（国際線）。羽田空港 T2 ANA DUTTY FREE ほか、首都圏内および首都圏外の空港で順次展開予定となっている。
本商品は、山梨フルーツの“真の美味しさ”をより広く、世界に届けたいという想いから生まれた山梨県とアンリ・シャルパンティエのコラボ「日本豊穣プロジェクト」の第一弾として、両者の連携により誕生。
今回使用しているのは、市場にはほとんど流通せず生産地でしか味わえない「ゴールデンシャインマスカット」。これは果実の味わいや香りを凝縮させるワイン用ぶどうのように工夫され、美味しさのみを追求する栽培方法を活用。さらには果実が十分に熟すまで収穫せず、木の上で自然に完熟させる「樹上完熟」をさせることで、より一層ふくよかで奥行きのある格別の味わいに仕上げている。
そんなゴールデンシャインマスカットを果皮までまるごと絞ったピューレをじっくりと濃縮する独自製法を用いることで完熟ならではの香りと甘みを極限まで引き立てつつ、しっとりとしたマドレーヌ生地とあわせ、さらには生地の焼き始めと終わりの温度を繊細に調整する焼成方法を採用。ゴールデンシャインマスカットならではの黄金色を損なうことなく仕上げている。
価格は３個入が972 円（税込）。５個入が1,491 円（税込）。８個入が2,376 円（税込）で賞味期限は60日（製造日含む）。販売期間は４月１日（水）〜９月30日（水）を予定。販売店舗はアンリ・シャルパンティエ首都圏店舗（計32店舗予定）と空港土産売り場（国際線）。羽田空港 T2 ANA DUTTY FREE ほか、首都圏内および首都圏外の空港で順次展開予定となっている。