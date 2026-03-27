ノーザンファームで生まれた世界最強馬の全妹にＳＮＳでは注目が集まっている。ノーザンホースパークの公式Ｘは２７日にフォーエバーヤングの母フォエヴァーダーリングが生んだリアルスティールの牝馬誕生について投稿した。

公式インスタグラムでは【ノーザンファームからのお便り】と題して、「フォーエバーヤングの母、フォエヴァーダーリングが、元気な女の子を出産しました。お父さんはリアルスティールです」と報告。続けて「仔馬は撮影前日の３／２５に誕生したばかり。放牧地では、お母さんのそばで元気に飛び跳ねたかと思えば、すぐに横になってすやすやと眠る愛らしい姿を見せています」と母子の様子を説明している。

さらに、生まれたばかりの子馬は母の近くでバッタリ倒れるように熟睡している画像を添えながら、「大きく立派な体で生まれ、よく飲みよく眠り、誕生からわずか１日で体重が５ｋｇも増加しました。すでに力強さも感じられ、今後の成長が楽しみです」とアップしている。

フォーエバーヤングが生まれた後には、アルテミスＳを勝っているブラウンラチェット（牝４歳）、未勝利を勝ったばかりのダーリングハースト（牝３歳）などがおり、父も同じ全きょうだいは初めてとなる。

この投稿にコメント欄では「 女の子だから優雅なるとねっこかな」「エバヤンの妹ちゃん」「おめでとうございます。元気に育ってね」「すくすくと成長してね」「素晴らしい」などの反応が集まっている。