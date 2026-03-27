フジテレビ清水社長、相次ぐアナウンサーの退職に言及「寂しい面がある」
フジテレビの清水賢治社長は27日、同局で3月度社長会見を開催。相次ぐアナウンサーの離職について言及した。
【写真】真剣な表情で…会見に臨む清水賢治社長
フジテレビでは2025年3月以降、定年退職を除き8人のアナウンサーが退職または退職予定であることを明かしている。この件に問われた清水社長は「寂しい面がある。個人的には」としながらも、「『自分の人生をもっと豊かに生きたい』、また『可能性を試してみたい』ということを、僕は応援したいと思っている」と語り、「一回り大きくなってフジテレビと仕事してほしい。立場は変わっても引き続き頑張っていってほしい」とエールを送った。
また全体的な人材不足を懸念する声については、新卒採用に加え中途採用を随時実施し、人材確保に努めていると強調。「人の流動性があることは組織にとって、今、われわれにとってはいいこと」といい「会社は多様性を持って健全な組織になっていく」との見解を示した。
■フジテレビアナウンサー退職者一覧（2025年3月以降）
竹内友佳（26年7月予定）
勝野健（退職日非公表）
小澤陽子（26年6月予定）
藤本万梨乃（25年12月）
青嶋達也（2025年8月＝定年退職）
岸本理沙（25年6月）
椿原慶子（25年3月）
永島優美（25年3月）
西岡孝洋（25年3月）
【写真】真剣な表情で…会見に臨む清水賢治社長
フジテレビでは2025年3月以降、定年退職を除き8人のアナウンサーが退職または退職予定であることを明かしている。この件に問われた清水社長は「寂しい面がある。個人的には」としながらも、「『自分の人生をもっと豊かに生きたい』、また『可能性を試してみたい』ということを、僕は応援したいと思っている」と語り、「一回り大きくなってフジテレビと仕事してほしい。立場は変わっても引き続き頑張っていってほしい」とエールを送った。
■フジテレビアナウンサー退職者一覧（2025年3月以降）
竹内友佳（26年7月予定）
勝野健（退職日非公表）
小澤陽子（26年6月予定）
藤本万梨乃（25年12月）
青嶋達也（2025年8月＝定年退職）
岸本理沙（25年6月）
椿原慶子（25年3月）
永島優美（25年3月）
西岡孝洋（25年3月）