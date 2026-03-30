【明日から】Amazonセールで歯磨き粉や柔軟剤などの日用品がお得に
今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、2026年3月31日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はセール本番と同じ価格なので、対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、セール対象商品の中から日用品をご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

→「Amazon 新生活セール Final」はこちら

クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ


Dove

Dove ダヴ ボディウォッシュ つめかえ用 2800g Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg 瞬間浸透うるおいミルク トリプルセラミド配合 乾燥肌 保湿 濃密泡 【Amazon.co.jp限定】

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



赤ちゃんの肌にも使えるビオレuのボディソープ 詰め替え用


ビオレu

ビオレu ボディソープ プレーン つめかえ用 弱酸性 赤ちゃんの肌にも使える ビオレu ボディソープ プレーン つめかえ用 1450ml 弱酸性 赤ちゃんの肌にも使える

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「LUX（ラックス）」のダメージリペアシャンプー


LUX

LUX (ラックス) スーパーリッチシャイン 詰め替え 大容量 LUX (ラックス) スーパーリッチシャイン ダメージリペア シャンプー 詰め替え 大容量 1690g

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奥・ミゾ・すき間までこすらずキュッと。「キュキュット CLEAR泡スプレー」


キュキュット

キュキュット 【大容量】 CLEAR泡スプレー 無香性 キュキュット 【大容量】 CLEAR泡スプレー 無香性 つめかえ用 1250ｍｌ 【Amazon.co.jp限定】

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お風呂のような心地よさが約20分継続。めぐりズムの「蒸気めぐるアイマスク」


めぐりズム

めぐりズム アイマスク めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 無香料 16枚入【大容量】【Amazon.co.jp限定】

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めぐりズム

めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 完熟ゆずの香り 16枚入【大容量】【Amazon.co.jp限定】

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Amazonブランドのキッチンペーパー 18ロール


by Amazon

by Amazon キッチンペーパー FSC認証紙 キッチンペーパー FSC認証紙 18ロール

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極薄ヘッドで奥まで届く。クリニカの歯ブラシ6本+フロス付き


クリニカ

クリニカアドバンテージ ハブラシ ふつう クリニカ アドバンテージ 歯ブラシ 4列 超コンパクト ふつう 6本 +フロス付き まとめ買い 極薄ヘッド 【Amazon.co.jp限定】

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つめこみ洗いも部屋干しもしっかり消臭。「ハミング 消臭実感」


ハミング

ハミング消臭実感 リフレッシュグリーンの香り ハミング 【大容量】消臭実感 柔軟剤 つめこみ洗いも、部屋干しも、無敵消臭! 内Nｏ.1抗菌 リフレッシュグリーンの香り つめかえ用 2,600ml

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贅沢な肌触り。ハミングの柔軟剤 2000mlの大容量


ハミング

ハミング 【ケース販売】素肌おもい 柔軟剤 ふわもふ贅沢な肌ざわり・No.1のやわらかさ 素肌おもい 無香料 詰替え用 2000ｍｌ×4個 ハミング 【大容量】素肌おもい 柔軟剤 ふわもふ贅沢な肌ざわり・No.1のやわらかさ 無香料 詰替え用 2000ｍｌ

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甘くロマンティックな香りが続く。「ソフランアロマリッチ」


ソフランアロマリッチ

ソフランアロマリッチ 【大容量】 ジュリエット ソフランアロマリッチ 【大容量】 ジュリエット(スイートフローラルアロマの香り) 液体 柔軟剤 詰め替え メガジャンボ 2000ml

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クリアな息と白い歯へ。NONIO（ノニオ）の薬用ハミガキ


NONIO(ノニオ)

NONIO＋ホワイトニング歯磨き粉 【Amazon.co.jp限定】NONIO(ノニオ) プラス ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ 130g×2個+フロス付き 歯磨き粉 高濃度フッ素 (1450ppm配合) 口臭

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歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン メガ得サイズ


LISTERINE(リステリン)

LISTERINE(リステリン) トータルケアゼロプラスマウスウォッシュ 液体歯磨 低刺激 原因菌殺菌 ノンアルコール 医薬部外品 薬用 クリーンミント味 【大容量】 LISTERINE(リステリン) トータルケアゼロプラスマウスウォッシュ 液体歯磨 低刺激 原因菌殺菌 ノンアルコール 1500ml お徳用 医薬部外品 薬用 クリーンミント味

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密着ジェルが汚れを分解。スクラビングバブルのトイレクリーナー


スクラビングバブル (Scrubbing Bubbles)

スクラビングバブル 超強力 トイレクリーナー ボトルタイプ 400g スクラビングバブル (Scrubbing Bubbles) トイレ掃除 超強力トイレクリーナー 400g×3本 お掃除用手袋つき トイレ洗剤 黒ずみ トイレ 掃除 除菌 洗浄 まとめ買い 洗剤

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ベストコスメ106冠受賞。VT Cosmeticsのフェイスマスク


VT COSMETICS

VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)

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厚手でやわらか。ノンアルコール除菌用のウェットティッシュ


シルコット

シルコット 【厚手やわらかシート】 ウェットティッシュ お買得 シルコット 【厚手やわらかシート】 ウェットティッシュ お買得 344枚 ノンアルコール除菌 詰替 【Amazon.co.jp限定】

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脂っぽい肌の毛穴汚れに。「ビオレ おうちdeエステ 洗顔ジェル」


Bioré

ビオレ おうちdeエステ 洗顔ジェル なめらか 気分すっきりリラックスアロマの香り Bioré ビオレ おうちdeエステ 洗顔ジェル なめらか 気分すっきりリラックスアロマの香り 240グラム (x 1) 【Amazon.co.jp限定】

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厚手で水分たっぷり。ムーニーのおしりふき 1800枚（60枚入×30）


ムーニー

ムーニー おしりふき [ケース品] 無添加(アルコール・香料・パラベン不使用) 【おしりふき】ムーニー おしりふき やわらか厚手素材 純水99% 詰替 1800枚(60枚入×30)無添加(アルコール・香料・パラベン不使用)日本製 [ケース品]【Amazon.co.jp限定】

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Amazonブランドのペット用強力防臭ウンチ袋


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その他のセール予定商品


ロリエ

ロリエ 朝までブロック 安心ショーツ ロリエ 朝までブロック 安心ショーツ 【M-L】5コ入×3セット(15コ)+おまけ付き 【Amazon.co.jp限定】

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Diane(ダイアン)

ダイアンDX シャンプー&トリートメント Diane(ダイアン) 【大容量】シャンプー [ダメージ補修] フローラル&ベリーの香り ダイアンDX エクストラダメージリペア 詰め替え 1000ml

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ロリエ しあわせ素肌 ロリエ しあわせ素肌 特に多い昼用 羽つき 25cm 17コ入 ×3セット+おまけ付き 【Amazon.co.jp限定】

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PYKES PEAK

【2025年防災グッズ大賞受賞】PYKES PEAK 簡易トイレ 災害用 15年保存 携帯トイレ 防災グッズ 防災 防災トイレ 災害用 非常用 防災チェックリスト付き モグラ隊長 【防災士推奨】PYKES PEAK 救急トイレ 簡易トイレ 120回セット 凝固剤×120 共通袋×144 手袋×120 災害トイレ 15年保存 携帯トイレ 防災グッズ 災害用 非常用 防災チェックリスト付き モグラ隊長

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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


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