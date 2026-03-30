【明日から】Amazonセールで歯磨き粉や柔軟剤などの日用品がお得に
今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、2026年3月31日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はセール本番と同じ価格なので、対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、セール対象商品の中から日用品をご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
→「Amazon 新生活セール Final」はこちら
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キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
今回は、セール対象商品の中から日用品をご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
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クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ
赤ちゃんの肌にも使えるビオレuのボディソープ 詰め替え用
「LUX（ラックス）」のダメージリペアシャンプー
奥・ミゾ・すき間までこすらずキュッと。「キュキュット CLEAR泡スプレー」
お風呂のような心地よさが約20分継続。めぐりズムの「蒸気めぐるアイマスク」
めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 完熟ゆずの香り 16枚入【大容量】【Amazon.co.jp限定】
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Amazonブランドのキッチンペーパー 18ロール
極薄ヘッドで奥まで届く。クリニカの歯ブラシ6本+フロス付き
つめこみ洗いも部屋干しもしっかり消臭。「ハミング 消臭実感」
贅沢な肌触り。ハミングの柔軟剤 2000mlの大容量
甘くロマンティックな香りが続く。「ソフランアロマリッチ」
クリアな息と白い歯へ。NONIO（ノニオ）の薬用ハミガキ
歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン メガ得サイズ
密着ジェルが汚れを分解。スクラビングバブルのトイレクリーナー
ベストコスメ106冠受賞。VT Cosmeticsのフェイスマスク
厚手でやわらか。ノンアルコール除菌用のウェットティッシュ
脂っぽい肌の毛穴汚れに。「ビオレ おうちdeエステ 洗顔ジェル」
厚手で水分たっぷり。ムーニーのおしりふき 1800枚（60枚入×30）
Amazonブランドのペット用強力防臭ウンチ袋
その他のセール予定商品
ロリエ しあわせ素肌 ロリエ しあわせ素肌 特に多い昼用 羽つき 25cm 17コ入 ×3セット+おまけ付き 【Amazon.co.jp限定】
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
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※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります