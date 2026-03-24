「オープン戦、ドジャース７−７エンゼルス」（２３日、ロサンゼルス）

試合後、デーブ・ロバーツ監督の会見では先発して８四死球５失点と大乱調だった佐々木朗希投手についての質問が集中した。指揮官は約２分間、低いトーンながら思いを赤裸々に語った。

初回、２者連続押し出し四球を与えた佐々木の元へ指揮官は小走りで向かった。「当然の判断」と交代を告げた。いったん投球を中止させ、二回から再びマウンドへ上げたが制球は定まらず。四回先頭に死球を与えたところで、ロバーツ監督はマウンドへ向かい交代を告げた。

「今夜は明らかに、ストライクを投げる感覚がまったくなかった。全ての球種に手ごたえがなかったと思う」と振り返ったロバーツ監督。そして「言ってきたとおり、彼はシーズン第４戦で先発する予定だ」と方針に変更がないことを明かした。

ただ「そのためには、打者に向かっていく姿勢をしっかり見せないといけない。カウントで後手に回ったり、カウントが深くなり、球数を増やしてしまうと、投球はどうしても苦しくなる。それがメカニクスの問題なのか、メンタルなのか、感情面なのか。そこは僕たちが整理して、彼自身がクリアにできるようにしていく必要がある」と修正へ向けて動いていくことを明言。「最終的には、彼はマウンドに立ってアウトを取らなければならない」としつつ「理想を言えばもっとイニングを重ねてほしかったけれど、大事なのはゾーンを攻めて、打者に主導権を渡さないこと。後手に回らず、打者を受け身にさせることができれば、結果は大きく変わってくる。いいスプリットもあったし、いいスライダーもあったし、いい直球も投げていた。ただ、全体としては一貫性がなかった。それはみんな分かっている」と指摘する。

その上で方針に変更がないことは「私がいつも言っているように、私たちはまだ彼のことを学びながら、適応し、良くしていこうとしている段階だ。それでも、私は彼を信じている。本当にそう思っている。そのことはベンチでも本人に伝えた。これからもスタッフ全員で彼を支え続けるし、必ず良くなっていくと信じている」と力を込めた。そして「別の選択肢を考えるような精神状態に置くのは、今は何の助けにもならないと思っている。私たちはできる限りサポートしてある程度の道筋を与えるつもりだ。スプリングトレーニングやエキシビションだけで完全に評価することはできない。とはいえ、ここまでの内容が良くなかったのも事実だ。基準はもっと高くなければならないし彼自身も理解している。私たちも分かっている」という。

「あとは調子を取り戻しどうパフォーマンスできるかと見る段階だ」とロバーツ監督。時間にして約２分。佐々木の成長を信じる思いがあふれた異例の会見だった。