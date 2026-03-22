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YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が、「【USJホテル】知らなきゃ損！駅0分は最強で便利。本音レビュー【ザ シンギュラリ ホテル ＆ スカイスパ アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン】」と題する動画を公開した。



動画では、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ザ シンギュラリ ホテル ＆ スカイスパ」を訪問。ユニバーサルシティ駅直結という抜群の立地や、最上階にある展望露天風呂「スカイスパ」、朝食ビュッフェの様子を詳しくレビューしている。



ホテルはユニバーサルシティ駅の改札を出て右に曲がるとすぐ目の前にあり、出演者も「徒歩15秒ぐらい」「めちゃくちゃ近い」とその利便性に驚きの声を上げた。ただし、ハロウィンなどの繁忙期には駅の入場制限がかかる可能性があり、その際は迂回ルートを通る必要があると注意を促した。



2階にあるロビーは、木のぬくもりを活かした開放的な和モダン空間。フロント前にはセルフのアメニティバーが設置されているほか、USJのスタジオ・パスを購入できるチケットカウンターやお土産やドリンクが揃うショップも併設されている。客室はコンパクトながら、小上がりのソファが特徴的で居心地の良い雰囲気だ。窓からは川や工場地帯が見え、出演者は「現実に戻される」とユニークな感想を漏らした。



このホテルの大きな魅力の一つが、最上階14階にある「スカイスパ」。展望露天風呂や内湯、サウナが完備されており、夜には工場地帯の夜景を眺めながら入浴できる。湯上り処には自動販売機や電子レンジ、コインランドリーも設置されており、利便性が高い。



朝食はビュッフェ形式で、和食と洋食がバランスよく提供されている。出演者は、他のオフィシャルホテルと比較して「ビュッフェの品揃えはもしかしたら少なかったかも」と正直に評価。一方で、全国から厳選された10種類以上の醤油で楽しめる卵かけご飯など、ユニークなメニューも紹介した。



駅直結という圧倒的な利便性から、パークで遊び疲れた後すぐに休みたい人や時間を有効に使いたい人には最適なホテルである。食事や眺望よりも、コストパフォーマンスとタイムパフォーマンスを重視する人にとっては、非常に魅力的な選択肢と言えるだろう。