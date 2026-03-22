女優広瀬アリス（31）が22日、Xを更新。「推しの結婚」をめぐる私見をつづり、反響を呼んでいる。

広瀬は18日の更新で、はしを手に持ち、目を見開き、驚いたような表情をして左手を口に当てたようなポーズをした自身のショットをアップ。「ねぇ待って！この辛そうなソースつけても食べれる！っていう画」とつづった。

すると、この写真から連想するイメージについて、一部ユーザーが「推しの結婚が発表された。っていう顔」とコメントした。

広瀬は、このポストを添付。「推しが結婚したら全力で涙流して喜ぶ。充実してるからこそ仕事面で頑張れて輝く訳で我らはその輝いてるところを全力で拝むし全力で推すの」と“推しの結婚”について持論を書き出した。そして「その輝いている部分以外の時も全て自分の都合の良いように自分の気分が悪くならないように生きてくれだなんてただの厄神。自分の推しは皆何はともあれ幸せであれ」と述べた。

これに対し「この広瀬アリスさんの推しに対する考えはとても崇高で素敵なんだが…元になっているポストがフワっとしているのにそれ対してやたら主観が入っているというか…あまりに過剰に反応していてどうも言葉がとげとげしくて強いなという感があるので…何だか私情がすごく入ってませんかって気がしちゃうよね…」という声が別のユーザーから寄せられると、広瀬は「うん、わかる でも火力高めの方が多いのはXで思ったもんだから 刺々しいというよりは、我らと推しという存在がそういう距離感だと思った方が、心、楽やでぃ」と返した。

広瀬のこれらの投稿に対し「なので私は広瀬アリスさんのご結婚や熱愛ニュースを楽しみに待っています」「めちゃわかります！それに、推しが結婚した時にそれでもやっぱ好きって時点で『私は本気でこの人を大切に思ってたんだなぁ』と実感できました」「アリスさんの言葉読んで、胸が熱くなりました…推しが幸せで全力で輝けるなら、私たちも全力で祝福したい」「アリスちゃんの考えに同意です！推しの幸せは私たちファンの幸せでもありますからね」などとさまざまな声が寄せられている。