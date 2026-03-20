俳優の別所哲也（60）が19日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演、思春期の娘との関係について語った。

別所は2009年に日系米国人で会社役員の女性と結婚。女児が誕生し今は17歳。「娘がまだ17歳なんで、まだ子育て世代気分なんですよ。大変、思春期で。あるあるですよ“部屋入ってこないで”とか」と明かした。

別所は朝にラジオ番組を持っていることから、朝は会わないことが多いとしながらも「交流したいじゃないですか。冷たくしている気は向こうにはないだろうけど、小さい頃みたいに“パパ〜”って来ない。一緒にご飯行くこともなくなっちゃったし。友達と一緒に行く方が楽しい」とボヤいた。

また「この間、男友達連れてきて。“もう帰ってくれ”って、“君は何者だ？”」と言うと、飯島は大笑い。「“部屋にいるなら、ドアを開けておきなさい。閉めるのはダメだ”みたいな」と続けると、飯島も「それはウザいと言われちゃう」と語った。

別所は「閉めたらダメでしょう」と言い、これまでも何人かボーイフレンドを連れてきたと説明。「しかもイタリア系フランス人。お父さんも握手させてくださいみたいな。握手なんかするか！だって握手したら認めたみたいになっちゃう。部屋に一緒にこもっているのもダメでしょう。友達って言っているけど、友達という名のボーイフレンドかもしれない」と心配顔。

さらに「門限10時なんですけど、10時に帰って来ないと、時計見て“帰ってこないな、帰ってこないな…”で、連絡」と言うと、飯島も「それはウザパパですよ」と笑った。

飯島も自身が思春期の時は「うちは、昭和の父だし、私たち昭和世代だから、そういう感じじゃないですか。だから本当に嫌いでしたもん。もの凄いうるさかったですよ、やっぱりね。私、思春期の時、お父さんと話すの嫌だった」と語ったが、その後「やっぱり父親の存在ってものが、凄く大きなものだって気付くし、私、お父さんが凄く好きだったんだなっていうことにも気付くんですよ。本当に思春期、数年間だけなんだよ。だから頑張って」と励まされ、別所も「頑張る」とうなずいていた。