WBC1次ラウンド（R）D組のドミニカ共和国は日本時間10日未明、イスラエルと対戦し、二回にタティスJr（27=パドレス）が満塁本塁打を放つなど、強力打線が爆発し、10-1で大勝。3連勝とし、2連勝中のベネズエラとともに1次R突破を決めた。12日の両チームの直接対決で同組2位が決まり、すでにC組1位で勝ち上がった侍ジャパンと準々決勝で対戦する。

【もっと読む】侍J野手に「8秒」の重圧 1次R3試合無安打の近藤健介を直撃すると…

エンゼルス時代の大谷翔平（31）の同僚で、母国を率いるアルバート・プホルス監督（46）は、2013年以来3大会ぶりの優勝に向け、米国と並ぶライバルの侍ジャパン打線封じの秘策を温めているという。

侍ジャパンを意識した先発ローテを組み、2022年ナ・リーグのサイ・ヤング賞右腕アルカンタラ（30=マーリンズ）を1次R最終カードのベネズエラ戦に起用。その後、ローテ通りなら準々決勝は1次Rのニカラグアとの初戦に先発（1回3分の1を6安打3失点、43球）した左腕サンチェス（29=フィリーズ）となるが、韓国が相手なら日本との準決勝進出を見越して温存するとみられている。

大谷にめっぽう強く被打率.083

フィリーズのエースであるサンチェスは昨季、13勝5敗、防御率2.50で、ナ・リーグのサイ・ヤング賞投票で2位に。直球の最速は150キロ台前半ながら、スリークオーターから投げ込むシンカー、スライダーは切れ味抜群。同じ軌道で投げ込むチェンジアップで打者を幻惑する。

最大の売りは大谷にめっぽう強いことだ。昨季はレギュラーシーズン、ポストシーズンあわせて12打数1安打の被打率.083、9奪三振、無四球。許した安打は一、二塁間の当たりを二塁手が捕球しながら、送球できずに内野安打になったものだ。

サンチェスは昨季、1イニングに許した走者を示すWHIP1.06とエリートレベルで、ドジャース・山本由伸（27）の0.99に次ぐリーグ4位だった。

投手の球数は1次Rの65球から準々決勝80球、準決勝・決勝で95球と上限が増える。仮に侍ジャパン相手に登板することになれば、大谷を筆頭に侍打線はサンチェスに苦戦しかねない。

◇ ◇ ◇

ここに来ていよいよ心配なのが侍J野手陣だ。長打偏重で選ばれたものの、メジャー組以外はからっきし。どうやらピッチクロックなどが影響しているようだが…。1次R無安打の近藤健介はどのように捉えているのか。本人を直撃すると、意外な言葉が返ってきた。

●関連記事 侍J野手に「8秒」の重圧 1次R3試合無安打の近藤健介を直撃すると… では、それらについて詳しく報じている。