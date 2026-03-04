思春期の子育て専門家が解説！ 「勉強しなさい」と言わずに子どもを机に向かわせる唯一の方法
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で、「勉強しなさいと言わずに子どもが自分から勉強する声かけ」について解説した。多くの親が悩みがちなこの声かけが、思春期の子どもには逆効果になる可能性を指摘し、子どもの自発性を引き出すための具体的なアプローチ法を明かした。
道山氏が最も重要だと語るのは、「宿題」と「定期テストや受験の勉強」を全くの別物として捉えることである。まず「宿題」については、学校の先生との約束であり、それを守ることは社会性を育むための練習だと説明。人との約束を守る重要性を教えるため、親がサポートしてでもきちんとやらせるべきだと指摘した。もし子どもが一人でできない場合は、その理由と解決策を親子で一緒に考える姿勢が大切だという。
一方で「テスト勉強や受験勉強」は、子ども自身の将来のために行うものだと位置付ける。そのため、親が無理やりやらせるのではなく、本人が自発的に「勉強したい」と思えるような「仕組み」を作ることが肝心だと解説した。道山氏によると、特に思春期の子どもは親からの指示に反発しやすく、「勉強しなさい」という言葉は親子関係を悪化させるだけだという。
子どもが自分から勉強したくなる仕組みの一例として、道山氏は目標とそれに見合ったご褒美を親子で一緒に設定する「ご褒美作戦」を挙げた。親が一方的に指示するのではなく、子ども自身が目標に向かって努力する環境を整えることで、勉強へのモチベーションを引き出すことができると語った。
「勉強しなさい」という言葉に頼らず、勉強の種類に応じた関わり方をすることが、子どものやる気を育む鍵となるだろう。思春期の子どもとの関係に悩む保護者は、この新しい視点を取り入れてみてはいかがだろうか。
