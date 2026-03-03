俳優・前田敦子（34）のギリギリを攻めた写真集に多くの反響が寄せられている。

【映像】“過去最大露出”前田敦子のセクシーショット（複数カット）

2026年2月13日に14年ぶり、最後となる写真集「Beste（ベステ）」を発売した前田。過去最大露出に挑戦したそうで、Instagramでは脱衣シーンやランジェリーカット、ベッドで横になっている無防備な姿など、ギリギリを攻めた写真を数多く紹介していた。

ギリギリを攻めた写真集に反響

3月2日には写真集発売イベントの様子を公開。「『Beste』発売イベント。東京と大阪2日間。皆様お越しいただきありがとうござました。イベントのために2000冊サインさせていただきました。15年前くらいからずっと好きだったって一途なみんながたくさん来てくれて。うれしかったなぁ。パワーもらえたよ。20周年が無事幕を閉じれました 感謝」と、20周年を迎えた思いをつづった。

前田の最後となる写真集にファンからは、「サイコーの写真集でした」「写真集めちゃくちゃ綺麗だよ」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）