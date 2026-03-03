元日本代表ＦＷの久保裕也（３２）が３日、自身のインスタグラムで現役引退を表明した。

久保は「熟考の末、プロサッカー選手としてのキャリアに一区切りをつける決断をしました。これまで日本、ヨーロッパ、そしてアメリカでプレーする中で、本当にたくさんの出会いと経験に恵まれました。関わってくださったすべてのクラブ、仲間、監督・スタッフの皆さん、そしてどんな時も応援してくださったファンの皆さんに、心から感謝しています」とつづった。

山口出身の久保は、京都の下部組織からトップチームに昇格し、２０１１年夏にヤングボーイズ（スイス）へ移籍し、ドイツ、ベルギーのプレーを経て、２０２０年に米ＭＬＳのシンシナティー入りすると、昨年まで６季にわたって活躍した。

日本代表では各世代別代表に選ばれ、２０１６年リオデジャネイロ五輪のメンバー入りしたが、当時所属のヤングボーイズのクラブ事情で急きょメンバーから外れた。Ａ代表では、１８歳の高校生だった１２年２月に初招集され、バヒド・ハリルホジッチ監督体制（１５年３月〜１８年４月）では主力に定着したが、同監督が１８年ロシアＷ杯前に解任されたため、同Ｗ杯メンバーには入らなかった。

まだ３２歳。ＳＮＳ上には早過ぎる引退を惜しむ声が続々上がる中、本人はインスタグラム投稿の中で「次のステージに向けて新しい挑戦を続けていきます。サッカーがくれたすべてに感謝しながら、これまでと同じように、情熱を持って前に進んでいきます」と新たなステージを見据えた。