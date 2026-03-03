マクドナルドの春の風物詩としてお馴染みの「てりたまファミリー」のスイーツとして、春らしい華やかな新メニュー「いちごショートケーキパイ」が登場！

甘酸っぱいいちごフィリング×ミルククリーム×ふわっとケーキ生地の3層を贅沢に包んだ、パイなのにまるでショートケーキのような、サクふわ・とろ〜り食感のスイーツです☆

マクドナルド「てりたまファミリー」いちごショートケーキパイ

価格：220円(税込)〜

販売期間：2026年3月11日（水）〜4月上旬（予定）

販売時間：開店〜閉店まで ※どの時間帯でも購入できます

販売店舗：全国 のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

2026年で初登場から30周年を迎える「てりたまバーガー」をはじめとする「てりたまファミリー」

春の定番として毎年多くの方々から人気を博しています。

そんな「てりたまファミリー」に、春の気分をさらに高める新作のスイーツパイ「いちごショートケーキパイ」が登場。

いちごのショートケーキをイメージした期間限定のパイは、じゅわっと広がる甘酸っぱいいちごフィリング、とろ〜りなめらかでやさしい甘さのミルククリーム、ふわっとしたケーキ生地3層のおいしさをサクサクのパイで包んだ、食感も楽しめる一品です。

何気ない日常の中で、まるでお祝いの日のようにちょっと特別な気分になれる「いちごショートケーキパイ」

30周年を迎えた「てりたま」もお祝いするかのようなこだわりのスイーツに仕上げられています。

3月4日から発売される「てりたまバーガー」や「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」などと一緒に楽しむのはもちろん、ピンクの色味も華やかな「いちごショートケーキパイ」は、2026年新登場する「マックフィズ／マックフロート とちおとめ白桃」と一緒に並べることで、まるで桜が咲いているかのようなピンク一色で、見た目にも“特別な春”を感じることができるスイーツです☆

新TVCM「いちごショートケーキパイ」篇

放映開始日 ：2026年3月10日（火）

放送エリア ：全国（一部エリアを除く）

TVCMではてりたま第1弾に続き、宮粼あおいさんと青木柚さんが登場する「いちごショートケーキパイ」篇を放映。

マクドナルド店内のカウンターで“いちごショートケーキ“を探す宮粼あおいさん。

そんな先輩の姿を見て、「ここマックですよ？」と不思議そうな青木柚さんに、宮粼さんは自慢げに「パイの中」、と探していた“いちごショートケーキ”のある場所を伝えます。

仲良く2つの「いちごショートケーキパイ」を注文する2人のやりとりが微笑ましいストーリーです☆

まるで桜が咲いているかのようなピンク一色に仕上げられた、見た目にも“特別な春”を感じられるスイーツ。

マクドナルドの「てりたまファミリー」に2026年3月11日より仲間入りする「いちごショートケーキパイ」の紹介でした☆

