高校時代に“韓国の大谷翔平”と呼ばれたWBC韓国代表エース、大会直前の阪神戦2回3失点で「不安」残す

WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で韓国代表のエースを担うクァク・ビンが、大会を前に不安の残る最終リハーサルを終えた。

クァク・ビンは3月2日、京セラドーム大阪で行われている阪神タイガースとの強化試合で先発登板し、2回を投げて3被安打、1四球、1奪三振の3失点で降板した。

1回表に韓国打線が才木浩人相手に2点を先制すると、同回裏にクァク・ビンも続いた。クァク・ビンは阪神先頭打者の中野拓夢を左飛、キャム・ディベイニーを中飛に仕留めると、近本光司を156kmの速球で三振に打ち取り、三者凡退のイニングを記録した。

ところが、2回に入るとすぐに揺らいだ。先頭打者の大山悠輔を三ゴロに打ち取ったが、前川右京に四球を与え、中川勇斗に右前安打を浴び一死一、三塁のピンチを背負う。続く郄寺望夢は中犠飛に打ち取りアウトカウントを一つ増やしたが、追い上げの1点を許した。

二死一塁としたクァク・ビンだが、危機を乗り越えることはできず、小野寺暖に左翼線への適時二塁打を浴びた。左翼手ジャマイ・ジョーンズが最後まで追ってダイビングキャッチを試みたが、惜しくも追いつくことはできなかった。これで2-2の同点となった。

さらには二死二塁の場面で、伏見寅威に左中間への適時二塁打を許し、2-3と逆転された。それでも、最後は中野を左飛に打ち取り、ようやく2回を終えた。球数は35球だった。

クァク・ビンは2回まで投げて降板。3回からはノ・ギョンウンがマウンドに上がり、4回は3番手ソン・ジュヨンが登板した。5回表にはキム・ドヨンが早川太貴相手にソロ本塁打を放ち、韓国が3-3の同点に追いついている。

クァク・ビン（写真提供＝OSEN）

クァク・ビンは1999年5月28日生まれの26歳で、高校時代は「培明（ぺミョン）高校の大谷翔平」として二刀流で名を馳せた。2018年に斗山（トゥサン）ベアーズを通じてプロ入り後は投手に専念しており、KBOでは2024年に15勝で最多勝を受賞。代表では2023年WBC、2023年アジアプロ野球チャンピオンシップ、2024年WBSCプレミア12などに出場しており、2023年の杭州アジア大会で金メダルを獲得したことで兵役を免除されている。

2025年シーズンはKBOで19試合に登板し5勝7敗の防御率4.20。2度目のWBCとなる今大会に向けては先発1番手のエースとして期待を集めているが、阪神戦で不安定なピッチングを露呈してしまった。

（記事提供＝OSEN）