¥Û¥ë¥â¥ó¤òÅ°Äì¿¼·¡¤ê¡ªÄ¶´õ¾¯Éô°Ì¤«¤éÄÌ¹¥¤ß¤Î°ïÉÊ¤Þ¤Ç°ìµó¾Ò²ð¡õÃÎ¤é¤Ê¤¤ãÂ»¤¹¤ë¡È¾Æ¤¤Î¶Ë°Õ¡É¤âÂç¸ø³«
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇËè½µÅÚÍË¤è¤ë11»þ30Ê¬¡Á ÊüÁ÷Ãæ º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
ºòÆü2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£
¢§TVer¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷Ê¬¤ËÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤òÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª
TVer¡§https://tver.jp/series/srszluphnh
¢£ÀìÌçÅ¹¤¬¼¡¡¹¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¥Ö¡¼¥à¤¬²ÃÂ®Ãæ¤Î¥Û¥ë¥â¥ó
¶áÇ¯¡¢¿Íµ¤¾Æ¤ÆùÅ¹¤¬¿·¶ÈÂÖ¤È¤·¤Æ¥Û¥ë¥â¥óÀìÌçÅ¹¤ò¼¡¡¹¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ö¡¼¥à¤¬²ÃÂ®Ãæ¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¡£¥³¥é¡¼¥²¥ó¤¬ËÉÙ¤ÊÉô°Ì¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é½÷À¿Íµ¤¤â¹â¤Þ¤ê¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë½÷À¤Ï¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó¥Ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡È¤½¤â¤½¤â¥Û¥ë¥â¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡É¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Æù¹¥¤¤ÎÆüÂ¼¤Ç¤µ¤¨¡Ö¤³¤Î¥·¥Þ¥Á¥ç¥¦¤È¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤Ë¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡£º´µ×´Ö¤â¡ÖÀµÄ¾¡¢¥Þ¥ë¥Á¥ç¥¦¤È¥·¥Þ¥Á¥ç¥¦¤Î°ã¤¤¤ÏËÍ¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¥Û¥ë¥â¥ó¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¿¼·¡¤ê¡ªÃÎ¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¿©¤ÙÊý¤«¤é¡¢¶Ã¤¤Î´õ¾¯Éô°Ì¤Þ¤Ç°ìµó¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É°ì¿ÍÌÜ¤Ï¡¢¡ÈÆâÂ¡Æù¤ÎÅÁÆ»»Õ¡É¡¦¥â¥¤¾¤µ¤ó¡£¥Û¥ë¥â¥ó°¦¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢Éô°Ì¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤ò¿Þ´Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Æ±¿Í»ï¤Þ¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¤Û¤É¤Î¥Û¥ë¥â¥óÄÌ¤À¡£¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¡¢¤ªÆù¸¡Äê1µé¤ò»ý¤Á¡¢Ç¯´Ö100Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î¾Æ¤ÆùÅ¹¤ËÄÌ¤¦¾ÆÆùºî²È¤Î¾®´Ø¾°µª¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£
¥Û¥ë¥â¥ó¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤È¤Ïµí¤äÆÚ¤ÎÆâÂ¡¤À¤±¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¥í¡¼¥¹¤ä¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¡¢¥Ð¥é¤Ê¤É¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÀºÆù¡É°Ê³°¤ÎÉô°Ì¤ò¹¤¯»Ø¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¾Æ¤Æù¤ÎÄêÈÖ¡¦¥¿¥ó¡ÊÀå¡Ë¤ä¡¢½À¤é¤«¤µ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ï¥é¥ß¡Ê²£³ÖËì¡Ë¤â¡¢¼Â¤Ï¥Û¥ë¥â¥ó¤Î°ì¼ï¤Ê¤Î¤À¡£
½ôÀâ¤¢¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¿©¤Ù¤º¤Ë¡ÈÊü¤ë¤â¤ó¡Ê¼Î¤Æ¤ë¤â¤Î¡Ë¡É¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¬¸ì¸»¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÎäÅà¡¦Î®ÄÌµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÝÂ¸¤ä²Ã¹©¤Îµ»½Ñ¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉô°Ì¤¬¤ª¤¤¤·¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢µí¤À¤±¤Ç¤â¥Û¥ë¥â¥ó¤ÏÌó30¼ïÎà¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¹¥¤¤ÊÉô°Ì¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¥¿¥ó¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¡£º´µ×´Ö¤â¡ÖÀäÂÐÍê¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡ÊËÍ¤Ï¡Ë¥Ï¥Ä¥â¥È¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡¢¡Ö¿´Â¡¤Î¤ä¤Ä¤Ç¥³¥ê¥³¥ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¹¥¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡Ú¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡ª¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤ËÌ¤ÃÎ¤È¤ÎÁø¶ø¡ª¡Û
ÄêÈÖ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È¥ì¥¢¥Û¥ë¥â¥ó¡É¤Ï¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£Ì¾¾Î¤âÆÈÆÃ¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤«¤éÌ£¤òÁÛÁü¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤ÎÉô°Ì¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢º´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤¬¥Þ¥¤¥Ê¡¼Éô°Ì¤â´Þ¤á¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£Ä©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¥ß¥Î¡¢¥Ï¥Á¥Î¥¹¡¢¥»¥ó¥Þ¥¤¡¢¥®¥¢¥é¤Î4¼ïÎà¡£
¼Â¤Ï¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æµí¤Î°ß¡£µí¤Ë¤Ï4¤Ä¤Î°ß¤¬¤¢¤ê¡¢¥ß¥Î¡¢¥Ï¥Á¥Î¥¹¡¢¥»¥ó¥Þ¥¤¤Ï¼ç¤Ë¿©¤Ù¤¿Áð¤ò°ì»þÅª¤ËÃß¤¨¤¿¤êÈ¯¹Ú¤µ¤»¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦Éô°Ì¤Ç¡¢¥®¥¢¥é¤Ï¤è¤ê¾Ã²½¤ò¿Ê¤á¤ëÆ¯¤¤ò»ý¤ÄÉô°Ì¤È¤Î¤³¤È¡£Æ±¤¸°ß¤Ç¤â·Á¤ä¿©´¶¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÂèÆó¤Î°ß¡¦¥Ï¥Á¥Î¥¹¤ÈÂè»°¤Î°ß¡¦¥»¥ó¥Þ¥¤¤ò¤Ä¤Ê¤°´õ¾¯Éô°Ì¡¦¥ä¥ó¤âÅÐ¾ì¡£¥ä¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¼ª¤À¤Ã¤¿º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Ïº¤ÏÇ¡£¾®´Ø¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ä¥ó¤Ï°ìÆ¬¤«¤é100¥°¥é¥à¤Û¤É¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤Ä¶´õ¾¯Éô°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÌ¾ï¥á¥Ë¥å¡¼¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤Ï¤½¤³¤«¤é»ÅÆþÎÏ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¾®´Ø¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎJR¿·Àîºê±Ø¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾ÆÆù¥Û¥ë¥â¥ó µµèß¡×¤Î¥ä¥ó¤ä¡¢¥â¥¤¾¤µ¤ó¿äÁ¦¤Î¥Á¥ì¡ÊÆÚ¤Îç£Â¡¡Ë¤ò¼Â¿©¡ª
¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤¦¤á¡Á¡Á¡×¤ÈÀä¶«¡£º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¥ì¥Ð¡¼¤ò¤â¤Ã¤È¡¢¥Ö¥Ë¥Ö¥Ë¤Ë¤·¤¿´¶¤¸¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢ÆüÂ¼¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡ª¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê¿©´¶¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡Ú¾Æ¤²Ã¸º¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¤¤¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡Û
¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï¥í¡¼¥¹¤ä¥«¥ë¥Ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÖ¿ÈÆù¤È°ã¤¤¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê¾Æ¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤Éô°Ì¤âÂ¿¤¤¡£¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤ï¤«¤é¤ºÌÂ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤½¤³¤Ç¡¢¾®´Ø¤µ¤ó¤¬ÄêÈÖ¥Û¥ë¥â¥ó¡¦¥·¥Þ¥Á¥ç¥¦¡ÊÂçÄ²¡Ë¤Î¾Æ¤Êý¤ò²òÀâ¡£¥·¥Þ¥Á¥ç¥¦¤Ë¤Ï¡ÈÈéÌÌ¡É¤È¡È»éÌÌ¡É¤¬¤¢¤ê¡¢Çö¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÈéÂ¦¤«¤é¾Æ¤»Ï¤á¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°Â¦¤¬¥«¥ê¥Ã¤È»Å¾å¤¬¤ë¤½¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÈéÌÌ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤Â³¤±¤ë¤³¤È¡£²Ð¤¬Æþ¤ë¤ÈÍ¾Ê¬¤Ê»é¤¬Íî¤Á¿©´¶¤¬¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢»é¤Î»Ä¤ê¶ñ¹ç¤Ï¹¥¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
ÆüÂ¼¤Ï¡ÖÈé¤Î¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤¬¤¢¤ë¡£¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤È¾Æ¤Êý¤Î°ã¤¤¤Ç¤³¤ì¤Û¤É°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡£¾Æ¤Êý¤Ò¤È¤Ä¤ÇÌ£¤ï¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡½¡½¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Î±ü¿¼¤µ¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È£¡Ú¥Þ¥Ë¥¢¤¬°¦¤¹¤ëÌ¾Å¹&·ã¿ä¤·¥Û¥ë¥â¥ó¡ª¡Û
ºÇ¸å¤Ë¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¤¬¿´¤«¤é°¦¤¹¤ë¥Û¥ë¥â¥óÀìÌçÅ¹¤È¡¢¤½¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Û¥ë¥â¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥â¥¤¾¤µ¤ó¤ÎºÇ¿ä¤·¤Ï¡¢´ØÅì¶þ»Ø¤Î¥Û¥ë¥â¥ó·ãÀï¶è¡¦µµ¸Í¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö¥Û¥ë¥â¥óÀÄÌÚ µµ¸ÍËÜÅ¹¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¿©¤Ù¥í¥°¤Î¡Ö¾ÆÆùÉ´Ì¾Å¹¡×¤Ë2019Ç¯¤«¤é6Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤Å¹¤Ç¡¢µÙÆü¤Ë¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Û¥ë¥â¥óÀÄÌÚ µµ¸ÍËÜÅ¹¡×¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥·¥Ó¥ì¡£¹¢¤«¤é¶»¤Ë¤«¤±¤Æ°ÌÃÖ¤¹¤ë¶»Á£¤ÎÉô°Ì¤Ç¡¢¾Æ¤¯¤È³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¡£Ì£¤ï¤¤¤ÏÇ»¸ü¤Ç¥ß¥ë¥¡¼¡¢¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Ë¤âÎã¤¨¤é¤ì¤ë°ïÉÊ¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤¿ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡ª¤¦¤Þ!!¡×¤ÈÌ£¤ï¤¤¤òÀä»¿¡£º´µ×´Ö¤â¡Ö½À¤é¤«¡Á¡×¡¢¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç»é¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤·Ú¤¤´¶¤¸¡×¡¢¡Ö¤·¤Ä¤³¤¯¤Ê¤¤¡×¤È´¶Æ°¤·¤¤ê¡£¤µ¤é¤ËÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¥·¥Ó¥ì¤«¡¢¤¦¤á¡¼¤Ê¡×¤È¤¦¤Ê¤ê¡¢º´µ×´Ö¤â»×¤ï¤º¡ÖÀ¸2¤Ä¡ª¡×¤ÈÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£
¾®´Ø¤µ¤ó¤ÎºÇ¿ä¤·¤Ï¡¢½ÂÃ«¡¦Æ»¸¼ºä¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾ÆÆù¥Û¥ë¥â¥ó¿·°æ²° ½ÂÃ«¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥°¥ë¥áÄÌ¤Î·ÝÇ½¿Í¤ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤«¤é¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤Å¹¡£´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡ÖÌÌ»é¡Ê¤á¤ó¤¢¤Ö¤é¡Ë¡×¡£ÆÚ¤Î³Ü¤Þ¤ï¤ê¤ÎÉô°Ì¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤±¤Ð³°¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤ÈÃæ¤«¤é¤¦¤Þ¤ß¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¼«¤é¤Î³Ü¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é¡Ö²¶¤Î¤³¤ìÌÌ»é!?¡×¤ÈÆüÂ¼¤¬¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤â¡£ÌÌ»é¤òÀÄÅâ¿É»Ò¿Ý¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¦¤È¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤È°ã¤¦¡ª¡×¤È¶Ã¤¡¢ÆüÂ¼¤â¡Ö¤³¤Î¥¿¥ì¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤éºÇ¶¯¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÂ³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤¿Ì¾Å¹¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤ò´®Ç½¤·¤¿º´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¡£Ì¤ÃÎ¤À¤Ã¤¿¥Û¥ë¥â¥ó¤Î±ü¿¼¤¤À¤³¦¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¿´¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µÅÚÍËÆü¤è¤ë11»þ30Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷
ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
½Ð±é¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¡ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÌðÌî¾°»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Çð¸¶Ë¨¿Í
±é½Ð¡§ÅÄÂ¼¹¬Âç
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Ç¡¼¥¸¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/
Hulu¡§https://www.hulu.jp/sakusakuhimuhimu-oshinofuruyoru
TVer¡§https://tver.jp/series/srszluphnh
X¡§https://x.com/sakusakuhimhim
Instagram¡§https://www.instagram.com/sakusakuhimhim
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@sakusakuhimhim
ÈÖÁÈ¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à