ハライチの澤部佑が２８日、フジテレビ系「くりぃむの超体験ＧＰ」で、ドジャース・大谷翔平と「約束をしている」驚きの内容を明かした。

澤部は「自慢の時間」というテーマで「大谷翔平選手とバスケをやったことがある」と言い出し、スタジオは騒然。大谷がエンゼルス時代のことだといい「オフシーズンに帰ってきて、バスケをやりたいと。怪我をされている時期で、リハビリでバスケをやりたいと。人数を集めるためにバスケ芸人にまで声が届いて」と、澤部の他、麒麟の田村、ハナコの岡部、なかやまきんに君らが召集されたという。

「草バスケなんで、５分、７分、短い試合をボンボン連続でやる」という試合形式で、「その都度、ＭＶＰは○○さんです！と大谷さんが指名」していったという。ＭＶＰには大谷がサイン入りシューズやサイン入りＴシャツをプレゼントしてくれたという。

そして最後の試合になり、大谷は「あげるものがなくなった」といい「ちょっと考える」と言って試合開始。そこで澤部が「ゾーンに入った。５本シュート打って５本とも入った」ことから、ＭＶＰに輝いたという。

注目の賞品だが、なんと「試合にご招待します。御家族皆さんご招待」と言われ、澤部は大感激。「ありがとうございます！」と言って、その日は解散となった。

だがその後、大谷はドジャースに移籍し、ＭＶＰを獲得するなど、環境が変化。澤部は「こちらからは言えない。澤部ですけど、あのときのって。ＭＶＰの澤部ですって言えない…」と苦笑い。澤部は「もう約束をどうこう言うつもりはないけど、俺はこの約束に一生しがみ続ける。クソジジイになっても、『俺は大谷選手と約束してるんだ』って。近所の子どもから『ウソつきジジイがっ』って言われても…」と笑っていた。