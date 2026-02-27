韓国なら「キャリア終焉」レベルの事案だが…“全員日本人”XGのプロデューサー逮捕に隣国も衝撃

日本発のガールズグループとして海外展開を続けてきたXGの中核プロデューサーが、日本で麻薬所持の疑いにより現行犯逮捕されたと報じられた。このニュースは日本にとどまらず、薬物犯罪に厳しい姿勢を示してきた韓国の音楽業界にも波紋を広げている。

逮捕されたのはXGの総括プロデューサーで、かつてボーイズグループDMTN（旧DALMATIAN）のメンバーとして活動したサイモン（韓国名パク・ジュンホ、JAKOPS）とされる。

報道によれば、サイモンは日本・愛知県内のホテルで3人とともに麻薬取締法違反（所持）の疑いで現行犯逮捕された。

当時、XGはワールドツアーの一環として名古屋公演を終えた直後だったとされ、サイモンも現地に滞在していたという。グループの公演と同時期に不祥事が明らかになった形となり、ファンの間にも動揺が広がっている。

客室からはコカインが見つかり、さらに乾燥大麻とみられる物質も押収されたと伝えられている。捜査当局は入手経路や使用の有無などについて詳しく調べているとのことだ。

また、一部韓国メディアは、歌手兼プロデューサーのチャンスラー（Chancellor、韓国名キム・ジョンスン）も同じ容疑で逮捕されたと報じている。チャンスラーはXGの所属事務所にも在籍しているとされ、今回の事案が複数の業界関係者に及んでいる可能性がある点も関心を集めている。

チャンスラーは米バークリー音楽大学出身で、これまでプロデュースチームの一員として活動してきた人物だ。私生活では結婚しており、最近も幼い子どもの写真をSNSに投稿していたことから、今回の報道との落差に驚きの声も上がっている。

韓国では薬物犯罪は重大な社会問題と受け止められており、芸能人や業界関係者が関与した場合、事実上の活動停止や契約解除に至るケースも少なくない。過去の事例でも、薬物問題がキャリアに深刻な影響を及ぼしてきた。

今回の事件は日本で発生したものだが、K-POP式の育成や制作システムを掲げてきたXGプロジェクトの中心人物が関与したと伝えられたことで、韓国の音楽ファンや業界関係者の間にも重い空気が漂っている。

XGは全員が日本人メンバーで構成されながら、韓国型のトレーニングや制作方式を導入してきたことで、韓国でも注目を集めてきたグループだ。その中核を担ってきた人物の不祥事とあって、グループのブランドや今後の活動への影響は避けられないとの見方もある。

所属事務所XGALXは「日本で発生した事案であり、現在事実関係を確認中だ。詳細が判明次第、公式立場を発表する」とコメントしている。

プロデューサーの不祥事は個人の問題にとどまらず、プロジェクト全体の信頼性にも直結しやすい。韓国社会で「薬物＝事実上のキャリア終焉」と受け止められがちな文脈の中、今回の事案がXGの今後にどのような影響を及ぼすのか、日韓双方で注視が続いている。

