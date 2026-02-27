フサフサ猫の「尻尾の実態」　ヒョロヒョロすぎる中身にびっくり

猫のチャームポイントといえば、フサフサで立派な尻尾。しかし、その「中身」がどうなっているのか、普段はなかなか見る機会がありませんよね。

Xにて、そんな猫の「尻尾の実態」を捉えたビフォーアフター写真が投稿され、見た人たちの笑いを誘っています。

■ 濡れると現れる「ヒョロヒョロ」な尻尾の正体

写真に写っているのは、4歳になる「墨（ぼく）」くんの通常時と、お風呂中の姿を比較した2枚の写真。通常時は床に仰向けで寝転がり、ふさふさとした尻尾に目が行く一枚となっていますが、一転してお風呂で全身が濡れると、あの立派だった尻尾はどこへやら。

水分を含んで毛がペタンと寝てしまった結果、まるでヒモのように細くヒョロヒョロな姿に様変わりしてしまっています。こんなに小さくなってしまうとはびっくり。

この極端なギャップには、飼い主さん自身も「普段ボワボワな尻尾の正体がこんなヒョロっと細いとは（笑）と、毎度驚きつつ笑ってしまいます」と語るほど。フサフサの被毛の下に隠された「実態」に、思わずクスッとしてしまいます。

■ 墨くんはお風呂がちょっぴり苦手？

ちなみに、こんな面白い姿を披露してくれた墨くんですが、お風呂自体はどう思っているのでしょうか？

飼い主さんによると、「お風呂入るよー」という言葉が分かるようで、言われた瞬間は少ししょんぼりしてしまうのだとか。しかし、いざ洗われている時は暴れたりせず、基本的にはおとなしくしてくれているそうです。

さらに、洗い終わってタオルで拭き始めると「もう終わる！」と察知するのか、ホッと安心した表情に変わるのだそう。言葉を理解して感情が顔に出るあたり、とっても賢くて健気ですね。

普段のゴージャスな姿と、お風呂中のちょっと情けない（？）ヒョロヒョロな姿。どちらも猫ならではの魅力が詰まった、癒やしたっぷりのエピソードでした。

＜記事化協力＞

墨（ぼく）くんさん（@catbokuboku）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026022702.html