『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第弐拾話「希望の在処」あらすじ＆先行場面カット公開！
MBS／TBS／CBC ”アニメイズム” 枠ほかにて参ノ章第2クールが放送開始となるTVアニメ『炎炎ノ消防隊』シリーズ。参ノ章第2クール第弐拾話のあらすじと先行場面カットが公開された。
『炎炎ノ消防隊』は何の変哲もない人が突如燃え出し、炎の怪物 ”焰ビト” となって、破壊の限りを尽くす ”人体発火現象” に人々が怯える世界が舞台。幼少期に巻き込まれた火事を理由に ”悪魔” と呼ばれる少年・森羅 日下部は ”ヒーロー” を目指し、炎の恐怖に立ち向かう特殊消防隊に入隊。仲間たちと共に ”焰ビト” との戦いや ”人体発火現象” や世界の大いなる秘密の解明に挑む灼熱のダークファンタジー。
このたび、2月27日（金）から放送開始となる第弐拾話「希望の在処」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。
＜第弐拾話「希望の在処」あらすじ＞
大規模な火災によって混乱に陥る東京皇国。人々から挙がった絶望の声は広がり続け、ついに特殊消防官たちをも呑み込もうとしていた。そんな時、仲間たちに奮起を促す桜備。彼の言葉を受けて立ち上がった特殊消防官たちは、人々の希望となるべく救援活動を開始する。だが、彼らを嘲笑うかのようにこの世に絶望をもたらす ”鬼” たちが姿を現す。
＞＞＞第弐拾話先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課
