元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が25日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」（後1・50）にコメンテーターとして生出演し、カタログギフト問題を巡る高市早苗首相（自民党総裁）の金銭感覚に疑問を呈した。

高市氏の所属事務所は、先の衆院選で当選した自民議員側に対し、事務所を通じて当選祝い名目で数万円相当のカタログギフトを配布していた。自身のX（旧ツイッター）では、当選へのねぎらいの気持ちを込め、全員に「（自身が支部長を務める）奈良県第2選挙区支部として品物を寄付した」と説明している。政治資金規正法は「何人も公職の候補者の政治活動に関して寄付をしてはならない」と規定。一方、支部を含む政党から公職の候補者への物品による寄付は認められている。高市氏は25日、参院本会議で代表質問を受け、金額は1人分約3万円で、当選315人分で約1000万円だったことを明らかにしている。

自民は衆院選の公約に、消費減税を盛り込んだ。食料品に限り、2年限定で消費税率をゼロにするというもの。チームみらいを除く各党が出した消費減税案の中で、もっとも財源規模が小さいものだ。この減税案では、1世帯当たり年間約6万円の税負担が減るとする試算も発表されている。

橋下氏は消費減税議論を踏まえた上で、「消費税の負担を軽減しようって、1人当たり6万の話ですよね。それを今、これだけすったもんでやってる中で、夏までに取りまとめとか言ってる中で、パーンと3万円配っちゃうこの政治…」と苦言を呈した。

また「それを気軽にやっぱり当選したことぐらいで、1人3万円のカタログギフトなんて感覚を持つような政治家は、僕は嫌ですけどね」と嫌悪感を示した。