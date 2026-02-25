»õ°å¼Ô¤¬¤à¤·»õ¤è¤ê·Ù²ü¤¹¤ë¡ÈÄÀÌÛ¤ÎÉÂ¡É¤ÎÉÝ¤µ¡£¡Ö¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡×¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡Ö¹âµé¼Ö1ÂæÊ¬¤Î¤ª¶â¤ò¼º¤¦¡×
¡Ö»õ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤à¤·»õ¤¬°ìÈÖÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¿ÇÎÅ¼¼¤Ç¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤è¤¯Ê¹¤¯¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤à¤·»õ¤ÏÄË¤ß¤â½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢ºï¤ë²»¤ä¿¶Æ°¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢»õ²Ê°å»Õ¤È¤·¤ÆÆü¡¹Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¸ý¤ÎÃæ¤ò¿Ç¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤Î¤Ï¤à¤·»õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤à¤·»õ¤Ï´µ¼ÔËÜ¿Í¤â¡Ö¤·¤ß¤ë¡×¡ÖÄË¤¤¡×¤È°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤ä¤¹¤¯¡¢»õ²Ê°å±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂÐ½è¤¬¤·¤ä¤¹¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»õ²Ê°å»Õ¤¬Æâ¿´¥Ò¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄË¤ß¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿Í¤Ë¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÈÊÌ¤ÎÌäÂê¡É¤òÊú¤¨¤¿¸ý¤ÎÃæ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÆÃ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤Î¾É¾õ¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¡Ö¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡×¤¬¿ôÇ¯¡¢½½¿ôÇ¯¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¼£ÎÅ¤ÎÁªÂò»è¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡»õ²Ê°å»Õ¤¬¤à¤·»õ¤è¤ê·Ù²ü¤¹¤ë¡Ö»õ¼þÉÂ¡×
40Âå°Ê¾å¤Ç»õ¤ò¼º¤¦¸¶°ø¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡¢¤à¤·»õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»õ¼þÉÂ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â»õ¼þÉÂ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÄË¤ß¤òÈ¼¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»õËá¤¤Î¤È¤¤Ë»õ·Ô¤«¤é·ì¤¬½Ð¤ë¡¢¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¤³¤¦¤·¤¿¥µ¥¤¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡×¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È¸«²á¤´¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡È¾®¤µ¤Ê°ÛÊÑ¡É¤³¤½¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬·Ù²ü¤¹¤ë¤Ù¤¥µ¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤à¤·»õ¤¬¡È¸«¤¨¤ëÅ¨¡É¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢»õ¼þÉÂ¤Ï¡Èµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿Ê¹Ô¤¹¤ëÅ¨¡É¡£
¤½¤·¤ÆËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡¢»õ¼þÉÂ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦À¸³è½¬´·¤ÈÌµ´Ø¿´¤Ç¤¹¡£
»õ¼þÉÂ¤Ï¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢»õ¤¬ÍÉ¤ì¡¢ºÇ¸å¤ËÈ´¤±Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é»õ²Ê°å±¡¤ËÍè±¡¤µ¤ì¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»õ¤¬·ò¹¯¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤¹¼£ÎÅË¡¤Ï¤Ê¤¯¡¢È´»õ¤¹¤ë¤·¤«ÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯Íè¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼£ÎÅ¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»õ¤ò¼º¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Æþ¤ì»õ¤ä¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¢¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð1ËÜ¤¢¤¿¤ê¿ô½½Ëü±ß¡Á¤Î½ÐÈñ¤Ç¤¹¡£¤â¤·¿ôËÜ¼º¤¨¤Ð¡¢¹âµé¼Ö¤¬Çã¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¶â³Û¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¡¢Æþ¤ì»õ¤ä¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ï·çÂ»¤·¤¿ÉôÊ¬¤ËÎÙºß¤¹¤ë·ò¹¯¤Ê»õ¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Äê´ü¸¡¿Ç¤Ë¤«¤«¤ë¿ôÀé±ß¤Ï¡¢¾Íè¤Î¿ôÉ´Ëü¤ÎÂ»¼º¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎºÇ¤â¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤Åê»ñ¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡»õ¼þÉÂ¤Ï¸ý¤«¤éÁ´¿È¤ò¿ª¤ó¤Ç¤¤¤¯
»õ¼þÉÂ¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢»õ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³ú¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¹Å¤¤¤â¤Î¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ç¿©»ö¤¬ÊÐ¤ê¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÊø¤ì¤Þ¤¹¡£»õ¼þÉÂÆÃÍ¤Î¸ý½¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤Ï¡¢¸íÓëÀÇÙ±ê¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»õ·Ô¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¸ý¸µ¤ÏÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£»õ¼þÉÂ¤Ç»õ¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢´é¤Î·Á¤âÊø¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»õ¼þÉÂ¤¬ÅüÇ¢ÉÂ¤ä¿´¼À´µ¡¢Ç¾¹¼ºÉ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤äÈîËþ¤Ê¤É¡¢Á´¿È¤Î·ò¹¯¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»õ¼þÉÂ¤¬ÃæÅùÅÙ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï»õ·Ô¤Î±ê¾ÉÈÏ°Ï¤¬¹¤¯¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ï¾ï¤ËÊ¿¼ê¥µ¥¤¥º¤ÎÄÙáç(½ý¸ý)¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½ý¸ý¤«¤é·ì´ÉÆâ¤Ë¾è¤Ã¤Æ»õ¼þÉÂ¶Ý¤¬Á´¿È¤ò½ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´Â¡¤äÇ¾¡¢·ì´É¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤ÎÊÐ¤ê¤«¤é¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ý¤ÎÃæ¤ÎÌäÂê¡×¤È·Ú¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¼Â¤ÏÁ´¿È¤ò¤¸¤ï¤¸¤ï¿ª¤ó¤Ç¤¤¤¯¡½¡½¤½¤ì¤¬»õ¼þÉÂ¤ÎÉÝ¤µ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¨»þÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î°õ¾Ý¡×¤Ç¤¹¡£»õ¼þÉÂ¶Ý¤¬½Ð¤¹¥¬¥¹¡Ê¥á¥Á¥ë¥á¥ë¥«¥×¥¿¥ó¡Ë¤Ï¡¢Éå¤Ã¤¿¶Ì¤Í¤®¤äÉå¤Ã¤¿Íñ¤ÈÆ±¤¸À®Ê¬¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀ¸ÍýÅª¤Ê¸ý½¤È¤Ï¼¡¸µ¤¬°ã¤¤¡¢²ñÏÃ¤¹¤ëÁê¼ê¤ËËÜÇ½Åª¤ÊÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÓÌ³Ð¤Ï¤¹¤°¤Ë½ç±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯Îõ¤Ê¸ý½¤Ë¤À¤±¤Ïµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶¯Îõ¤Ê¸ý½¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤ä¥¬¥à¤Ç±£¤·¤¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡»õ²Ê°å»Õ¤¬¤à¤·»õ¤è¤ê·Ù²ü¤¹¤ë¡Ö»õ¼þÉÂ¡×
¢¡»õ¼þÉÂ¤Ï¸ý¤«¤éÁ´¿È¤ò¿ª¤ó¤Ç¤¤¤¯
