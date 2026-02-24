Iカップ“高学歴グラドル”佐野なぎさ、初写真集で手ブラ＆Tバック挑戦 大胆カットも
Iカップの圧倒的ボディを誇る“高学歴グラドル”佐野なぎさが、1st写真集『なぎさの初めて』を4月22日に発売する。
【写真】初めての写真集で…大胆カットを多数披露している佐野なぎさ
本書は、グラビアアイドルとして人気急上昇中の佐野が「“初めて”をたくさん詰め込んだ一冊。初めての手ブラにも挑戦し、今の自分にしか残せないものを残す！という強い気持ちで臨みました」と語る、覚悟と挑戦が詰まった意欲作。自身のチャームポイントであるIカップを超アップで捉えた写真を意識的に多く掲載。さらに、これまでバックショットを見せてこなかった彼女がTバックに初挑戦。また、全裸の大胆カットも収録されている。
“清楚”と“大胆”が交錯する、佐野史上、最も踏み込んだグラビアに仕上がった。撮影地に選ばれたのは、彼女が初めて訪れたというインドネシア・バリ。水平線が広がるクタビーチへのアクセスが良いリゾートホテルや、目の前に熱帯雨林が広がるインフィニティプール付きヴィラを貸し切り、撮影を行った。
先行カットは、ホワイトのランジェリー、真っ赤なランジェリー、ドット柄のボディスーツ＆Tバック、花柄のワンピース、お尻が大胆にのぞく紫のランジェリー、キャビンアテンダント風のコスプレの6枚。そのほか、入浴シーンや猫のコスプレなど、グラビアアイドル・佐野なぎさが見せる“初めて”が詰まった内容になっている。
表紙には、これまで着たことがないという黄色の水着姿を採用。ド迫力のボディラインはもちろん、キリッとした表情でこちらを見つめる視線も印象的だ。本作では初めてのエッセイにも挑戦している。
■佐野なぎさ
この度、ずっと夢だった写真集を出すことができました。この写真集は、佐野なぎさとして「初めて」をたくさん詰め込んだ一冊です。初めての手ブラにも挑戦し、「今の自分にしか残せないものを残す！」という強い気持ちで臨みました。
初めての海外ロケで素敵なロケーションの中、これまでには見せたことのない表情や、少し背伸びをした大人な一面、そして等身大の素の私まで、ひとつひとつ丁寧に挑戦しました。この一冊を通して、佐野なぎさの「初めて」を一緒に感じてもらえたら嬉しいです。
いつも応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます。たくさんの方に「なぎさの初めて」が届きますように。
【佐野なぎさ】
2000年6月7日生まれ。大阪府出身。立命館大学卒業。「グラビアン魂アワード2025」にてリリー・フランキー大賞受賞。キャッチコピーは新時代グラビアスター「Iカップの“かしこボディ”」。グラビアアイドルとして2023年にデビューし、DVD・雑誌・TV・ラウンドガールなどマルチに活躍。趣味は旅行、特技はダンス。
