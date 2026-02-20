Ä¾±ÄÅ¹¡ÖXiaomi Store¡×¤¬´ØÀ¾½é¾åÎ¦¡ª¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄá¸«ÎÐÃÏÅ¹¤¬3·î7Æü³«Å¹¡£4·î¤Ë¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë°ËÃ°Å¹¡¦ºæÅ´Ë¤Ä®Å¹¤ä¤é¤é¤Ý¡¼¤È¹Ã»Ò±àÅ¹¤â
¡ãXiaomi Store ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë Äá¸«ÎÐÃÏÅ¹¡ä
¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡§2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÄá¸«¶èÄá¸«4-17-1
¡¡¡¡¡¡https://maps.app.goo.gl/tSzMfF1Wepf848Qm7
¡ãXiaomi Store ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë °ËÃ°Å¹¡ä
¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡§2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
½»½ê¡§Ê¼¸Ë¸©°ËÃ°»ÔÆ£¥ÎÌÚ1-1-1
¡¡¡¡¡¡https://maps.app.goo.gl/WxuzAhVGHo3AxpWD7
¡ãXiaomi Store ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë ºæÅ´Ë¤Ä®Å¹¡ä
¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡§2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
½»½ê¡§ÂçºåÉÜºæ»Ôºæ¶èÅ´Ë¤Ä®1
¡¡¡¡¡¡https://maps.app.goo.gl/wruJNnFfL3zSgoDt6
¡ãXiaomi Store ¤é¤é¤Ý¡¼¤È ¹Ã»Ò±àÅ¹¡ä
¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡§2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë
½»½ê¡§Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¹Ã»Ò±àÈ¬ÈÖÄ®1-100
¡¡¡¡¡¡https://maps.app.goo.gl/fCPYDnSoX6K1NDm67
¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¤¯¤é¤·¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡£Xiaomi Store ´ØÀ¾½é¾åÎ¦¡¢4Å¹ÊÞ¤ò½ç¼¡¥ª¡¼¥×¥ó | ¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
