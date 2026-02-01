通信業界を中心に活躍するライター4人と編集長の関口による「スマホ会議（仮）」。今回は、アップルが自社AIに「Gemini」を採用するというニュースや、KDDIの堺データセンター、「Nothing Phone (3a) Lite」などについて話し合っていきます。

アップルがGeminiを採用する狙いと不安

佐藤

アップルとグーグルが、次世代のApple Foundation Modelとして、グーグルのGeminiを採用すると発表しています。

佐藤

石野氏

以前から噂されていたものが、正式に発表された形ですね。

石野氏

石川氏

現在、Apple IntelligenceはChatGPTに接続できる。今年のWWDCでGeminiが追加され、中国では現地のAIが追加されるだろうと言われていましたが、今回の発表では、コアの部分にGeminiのモデルを使うということで、少し驚きましたね。

この先、スマートフォンのOSにAIを組み込む流れになっていく。グーグルは、AndroidとChromeを合わせたAluminium OSを作ろうとしている中で、本来はアップルもAIをOSに組み込まないといけない。今の段階でグーグルに頼っていて、本当に大丈夫なのかという心配はあります。

石川氏

法林氏

グーグルがどこまで手の内を出すのかという話もある。検索エンジンの二の舞で、アップルは外側しか作れないのかと思ってしまった。

法林氏

石野氏

Foundation ModelにGeminiを活用するという話をしているので、カスタムは加えると思います。

法林氏

もちろん、アップル仕様のGeminiになるだろうけど、それは検索エンジンもしかり。検索結果は、Safariのセキュリティ性が高いから、グーグルに反映されないようになっているけど、ここ10年くらいは検索がないと成り立たない状況で、完全にグーグルに握られていた。

この先また10年くらい、いくらアップル版Geminiになるとはいえ、根幹をグーグルに握られるのは痛いと思う。

石川氏

今回の協業を複数年と表現しているのは、協業している間に、アップルは自分たちオリジナルのAIを作ろうとしているからですね。

石野氏

マップの時と同じですよね。最初はグーグルにお金を払って使い、追いついたらオリジナルに乗り換えるという流れ。

法林氏

マップはうまくいったけど、検索は全然だったからね。AIはどうなるのか。

石野氏

マップも最初はダメでしたけどね。

石川氏

アップルオリジナルのマップがよくなったからと言って、みんなが使うようになったかというと、そうではない。結局Google マップを使っている人が多いですよ。

法林氏

アップルのマップにあったFlyoverも終了する。この辺りを見ていると、どうも中途半端というか、もっとやりようがあるように思ってしまう。

石野氏

あと、グーグルやOpenAIと違って、アップルはAIモデルを外販するような会社ではないので、自社製品のためだけにAIを開発すると考えると、コストパフォーマンスは悪いですよね。

法林氏

結局、いまあるAIモデルは、半導体をどうするのかという話にもなる。アップルの自社開発チップは性能が高いと言われているけど、この先AIにうまく活かせるのかという部分も気になる。

石野氏

データセンターも、結局は他社のものを使っているわけですからね。自分たちで開発を続ける意味が、果たしてあるのか。

法林氏

かつてのアップルは、テクノロジーのアドバンテージが裏打ちとしてあったんだけど、最近のiPhoneを中心にみていると、検索、カメラ、AIとか、他社に負けている部分が多いよね。

石野氏

サービスはあまりうまくないですね。Apple Musicのようにうまくいっているものもありますけど、SNSをやろうとしてダメだったりと、失敗の連続ですよね。

石川氏

ユーザーのデータは見ない、端末内で保護をするというスティーブ・ジョブズの意志を尊重するのは素晴らしいことですけど、それでAIのモデルは作れないよね。言いつけを守るのかどうかという段階まで来ている。

石野氏

それでいうと、自分たちはユーザーのデータを使わないけど、ほかの会社がユーザーのデータを使って作ったAIは使うっていう。原産地ロンダリングみたいなものですよね（笑）。

石川氏

あと、今回の発表は、共同声明とはなっていますけど、アップルから公式のアナウンスはない。そこがちょっと気になる。

石野氏

しかし、グーグルは儲かってますね。

石川氏

グーグル最強になってきているよね。一時はOpenAIが注目されていたけど、いろいろなサービスにGeminiをのせて、今の段階で儲かっている。

KDDIの堺データセンターは実稼働に期待

関口

AI関連の話題として、先日見学したKDDIの堺データセンターについてはいかがでしょう。

石川氏

居抜き物件をうまく使っているなという印象ですね。100億円で買ったとのことで、かなりの広さでしたが、同じく堺データセンターを買っているソフトバンクは、KDDIの10倍の床面積を抑えていて、ディズニーランド1.6倍の広さらしい。それだけ広大な土地にサーバーを並べるって考えると恐ろしくないですか？

法林氏

だからこそ、フル稼働するのかという疑問は出てくるけど、そういう時代がくるのかもしれない。先行投資的なものだしね。

居抜きという表現が正しいのかはわからないけど、KDDIの話を聞くと、もともとある建物を上手に使っているなと思った。このフロアにサーバーを置くといった構図を描けたのが、KDDIのうまいところ。TELEHOUSE（KDDIのデータセンター事業）をやってきたノウハウが活きているところ。

石川氏

このあたりのうまさは感じましたね。

法林氏

一般の人からすると、KDDIがデータセンターをやると言っても、ケータイのためとしか思わないけど、実はヨーロッパとかアジアでは、データセンターが重要な財産として守られている。イギリスなんか、非常時にはバッキンガム宮殿の次に守られるのがTELEHOUSEのデータセンターと言われているくらいだからね。

こういう財産を持っているのは強みだし、そこで得たノウハウは活きていく。TELEHOUSEの取材をしたのは、10年くらい前だっけ？ 行っといてよかったよね。

石川氏

つらい取材でしたけどね（笑）。

法林氏

ロンドンで取材したTELEHOUSEのデータセンターの一棟は、空冷なんだけど、ファンがたくさんついているとかではなくて、建物の構造で、熱が自然と上に逃げていくような構造になっている。構造物として面白かった。

石川氏

TELEHOUSEは、KDDIがグローバルカンパニーなんだということを改めて実感しましたね。

堺データセンターで言うと、グーグルと組んでGeminiを動かすという話なので、このあたりのアドバンテージも面白いですね。

Apple Fitness+は日本には不向き？

佐藤

アップルが「Apple Fitness+」の日本展開を発表し、ローンチイベントも開催しました。

石川氏

アップルの幹部も来て、トレーナーも3、4人いて、写真が撮り放題という珍しいイベントでした。Apple Fitness+の日本語対応は、合成音声で行うということなので、だったらもっと早くできたのではと思いましたね。

合成音声の仕上がりは確かに違和感がないレベルで、楽天の決算に出てくるAI三木谷会長よりもよほど聞き取りやすかったですよ。

佐藤

比較対象はそこですか（笑）。

石野氏

そこですよね（笑）。

法林氏

僕はそんなに運動するわけじゃないから、よく運動をする人に聞いたら、Apple Fitness+はデザインもかっこいいし、コンテンツもいいけど、なぜ日本でchocoZAPのようなものが流行っているかというと、家の中に運動ができるスペースがないから。アメリカのでかい家ならいいけど、日本の住環境にはマッチしていないよね。

石野氏

マンションでやったら、下の階からクレームが来ますよね。

石川氏

発表会では一応フォローしていて、狭いところでもできる運動もそろえているとのことです。

石野氏

あるにはあるんでしょうけど、騒音とかは気になりますよ。大きい一軒家ならいいですけど、都市部では特に厳しいです。それこそ、chocoZAPとかに入れてほしい。

法林氏

でも、組んだのはエニタイムフィットネスだったね。エニタイムは、有名なジムの中では、ややマニアックなところだから驚いた。

石野氏

エニタイムは海外にもありますからね。

石川氏

エニタイムもそうですけど、パートナー企業にKDDIが入っていたのはびっくりしましたね。そこでも組むのかと。

佐藤

au、UQ mobileユーザーなら3カ月無料で利用できるというものですね。

石野氏

KDDIはこういうものが好きですよね。

石川氏

実際にApple Watchを使うと手首で再生ボタンが押せて便利だし、iPhoneだと画面が小さいからApple TVが欲しくなったりするので、横展開はうまいと思う。Apple Oneでいろいろなサービスと組み合わせられていますし。

石野氏

日本はApple Oneが安いですしね。

法林氏

エニタイムのランニングマシンに、iPadを立てかけて使っている画像を見て、それはちょっとなと思ったね（笑）。わざわざiPadを持っていくかな。

石川氏

ランニングマシンのディスプレイで、Apple TVに対応してほしいよね。

佐藤

でも実際、ランニングマシンのディスプレイに自分の端末を立てて使っている人は多いんじゃないですか？

法林氏

スマートフォンは多いけど、タブレットはなかなかいないんじゃないかな。あと、それこそchocoZAPは、トレーナーがいないから、機器の使い方が見られるタブレットが置いてある。ほかのジムも、トレーナーがいないときに使えるタブレットが置いてあることが増えているね。タクシーについているタブレットみたいな感じかな。

石野氏

そのタブレットでNetflixを見たりとかはできないんですよね。

法林氏

それは、iPadを立てかけてもらうしかない（笑）。とはいえ、エニタイムみたいな日本でちゃんと展開しているジムと組んだのは、評価できるポイントだよね。

石野氏

しっかりとローカライズもされていますしね。J-POPとかK-POPも追加されています。

石川氏

もう少しK-POPじゃなくて、J-POPを増やしてもよかったけどね。自分はもっと日本人トレーナーが増えるのかと思っていたけど、サンタモニカにあるアップルの専用スタジオでちゃんと収録しているらしい。

佐藤

全コンテンツが4K映像とのことですね。

コスパモンスターの「Nothing Phone (3a) Lite」

佐藤

新端末としては、エントリーモデルの「Nothing Phone (3a) Lite」が発売されました。

石野氏

びっくりしましたね。これだけのスペックで4万円台だし、楽天モバイルから買うとさらに安い。

石川氏

3万円台だからね。

石野氏

楽天の割引を含めた金額なのかなと思いました。このスペックで、エントリーモデルとして3万円台とは。

法林氏

そもそも4万円台である時点でかなり安いけど、これが3万円台は相当すごい。

石野氏

シャオミの端末と比べると、元値はやや安いかな、でもおサイフケータイ対応だしなくらいの感覚ですが、楽天モバイル価格で超お得な感じ。今回は販路が絞られていて、楽天モバイルとNothing公式だけですからね。

石川氏

最近、楽天モバイルがやたらと端末に力を入れ始めましたよね。突然AQUOS R10が出てきたりとか。

佐藤

そのリリースは二度見しましたね。

石野氏

日付の確認をしてしまいました。

法林氏

Nothingは面白いよね。デザインだけじゃなくて、Essential Spaceみたいな機能も作って個性を出している。

石野氏

そしてついに“楽天レッド”まで出てきた。今回は、相当数を楽天が買ったんだろうなと思います。

法林氏

個人的に気にしているのは、これだけコスパのいい端末を出しているメーカーなので、楽天以外のキャリアがどう動くのか。KDDI、ソフトバンクはあり得るんじゃないかな。

石野氏

ドコモは、会社の立場上、中国メーカーの端末を採用しにくくなっていますが、Nothingはイギリスのメーカーなので、可能性はあるんじゃないですかね。Nothing側がまだ小規模なので、キャリアごとのカスタマイズといった体制が作れるのかはわかりませんが。

法林氏

Nothingについて、細かいところを言い出すと、不満がないわけではない。Essential Keyの位置とかね。ただ、テクノロジー製品のワクワク感はある。面白そうと思えるよね。

石川氏

ただ、NothingがこだわっていたGlyphは、Nothing Phone (3a) LiteではLEDライト1個になっているので、これでいいのかなとは思いましたね。

法林氏

1個しかないのは寂しいね。

石川氏

1個なら、カメラのフラッシュライトでいい（笑）。

石野氏

それをやってしまうと、本当にGlyphがなくなってしまいますから（笑）。

法林氏

そういう意味では、サブディスプレイを背面につけていた上位モデルのNothing Phone (3)は、やっぱり一番頑張っていたね。

石野氏

そこからLEDが1個になってしまうのかと。しっかりコストを削っていて、Nothing色は薄めですけど、スペックはいいし、おサイフケータイもついているし、カメラもきれい。完成度の高いエントリーモデルですよ。安いだけで全然使い物にならないエントリーモデルとは違います。

法林氏

言ってしまえば、ほかの3万円台のスマートフォンは、もっともっさりしているよね。Nothing Phone (3a) Liteはもともと4万円台だけども。

石野氏

でも、楽天モバイルでは回線契約なしでも3万円台で買えますから。

石川氏

この値段でわくわく感があるのは、非常にいいと思いますよ。

法林氏

スマートフォンを選ぶうえでの要素はいろいろあるけど、こういう方向性はありと思わされたね。

石野氏

ライトは1個ですけどね（笑）。

法林氏

次世代のLiteでは、3つくらいになっているかもよ（笑）。

佐藤

3個なら、もはや1個でいいです（笑）。

石野氏

ただ、LEDライトに関して、この方向性に進むとなると、次のLiteではない4aはどうするのかなとは思いますよね。サブディスプレイをつけるとコストは上がるし、かといってつけないとライト1個だし。

法林氏

ただ、1つ言えるのは、これくらいのスペックのものが、これくらいの値段で買えるのは今だけかも。メモリの高騰とかを踏まえると、今買っておかないと後悔するかもしれない。

石川氏

メーカーの人はみんなメモリの話をしますからね。

シャオミは今年も精力的に新製品を投入

佐藤

シャオミからも、「REDMI Note 15」シリーズ、「POCO F8 Pro」が発売されています。

法林氏

発表会では、REDMI Noteシリーズではちゃんとおサイフケータイ機能をつけると宣言したのはよかったね。

石野氏

一方で、つけていない端末はバリエーションを出すためで、あまり売れていないんだなとも思ってしまいましたね。

法林氏

あと、発表会では説明が足りていない部分が多いよね。調べたらわかるけど、調べないとわからないようにしているのが嫌だな。

石野氏

結局、Xiaomi、REDMI Note、REDMIと各ブランドで1機種ずつは、おサイフケータイ機能を搭載するという話ですよね。シャオミ・ジャパンの売り上げを稼いでいる機種にはおサイフケータイ機能を乗せつつ、バリエーションを出さないと、Xiaomi Storeに並べたときに恰好がつかないし、グローバル仕様のまま持ってくるので、在庫はグローバルで持てるから、リスクは少ない。

今回、シャオミのやり方がよりはっきりしましたね。結局、おサイフケータイ機能を搭載したモデルが売れると思っているし、シャオミ・ジャパンも売りたいと思っていると。

石川氏

でもやっぱり、ラインアップは多すぎる。

法林氏

Proじゃない、無印のREDMI Note 15は必要だったのか。

石野氏

POCOとほぼ同じですからね。

法林氏

そうなんだよね。そこのバランスのとり方は、本国マターなんだろうけど、ちょっと疑問だね。「2機種出すならProにFeliCaを載せてやる」と言われているのかと思ってしまうくらい。

石野氏

まあ、POCOと同じと言いつつ、POCOはXiaomi Storeに置くわけにはいかないという事情もあるので、ストアのスペースを埋めるためなのかなとも思います。

佐藤

でも、日本のXiaomi Storeは、POCOブランドの端末も置いていますよ。

法林氏

あれこそ、ストアを出すときに置くものがなかったからでしょ。あと、POCOの問い合わせが多かったから、じゃあ並べるという形らしい。

石野氏

もともとPOCOはオンライン専用ブランドで、それを前提にコストも計算しているはずなので、店頭に並べて人件費をかけて売ると、本来はあの値段にならない。なので、ストアに並べるものが増えたら、POCOはオンライン専用に戻って、似たようなスペックのREDMI Noteシリーズは並べるといった差別化はされていくと思います。

第2世代が登場したAirTagは活用法にも注目

佐藤

アップルからは、新しいAirTagも登場しました。

石川氏

新しいモデルが出るという噂が2年くらいあって、やっと出たなと。

石野氏

やっと出たと思ったら、見た目はほとんど一緒でびっくり。

法林氏

カード型にするとか、見た目が変わるうわさもあったのにね。ほぼ見分けがつかない。

石野氏

音を鳴らせばわかりますけどね。

石川氏

第2世代は、背面の刻印が全部大文字に設定できるらしいよ。

佐藤

そこ、じっくり確認しますかね（笑）。

石野氏

そんな小さい文字見えないですよね（笑）。

法林氏

AirTagが最初に出たときは4個セットで売っていて、あとから4個買い足したところで、新しいのが出た。買いかえるか悩んでいる。

佐藤

わざわざ買い替えますかね？

法林氏

だって、第2世代は届く範囲が広がっているんでしょう？

石野氏

UWB（超広帯域無線）の直接探す機能は、規制があって日本ではだめみたいです。

法林氏

海外に行くときにスーツケースに入れておけば、荷物が出てくるときに見つかるスピードが速くなる。ただ、それくらいしか差がないのか。

石野氏

そうですね。僕はスーツケース用のものだけ買いかえようかなと思っています。

法林氏

そもそも、どれくらいAirTag使っている？

石川氏

子供の靴底にAirTagを入れられるデザインのものがあるので、そこにも入れていますね。

石野氏

僕も子供のカバンにつけています。子供ではなくて、あくまで子供のカバン。

法林氏

僕はカバンとカギにつけていて、便利だと思っている。Galaxyのタグも持っているけど、AirTagと比べると全然トラッキングできない。

石野氏

Galaxyデバイスの数に依存しますからね。僕は今確認したら、全部で9個くらい使っていますね。

石川氏

自分もそれくらいはある。

法林氏

そんなにあるの？ 監視社会じゃん（笑）。

佐藤

ディストピアだ（笑）。

石川氏

だって、車のカギとかにも付けますよね？ 僕は万が一のために車にも入れています。

石野氏

あと、今はAirTagの情報を共有できるようになっているので、より子供の手荷物とかにも付けやすくなっています。

法林氏

僕は4つくらいしかない。奥さんも使っているけどね。

石川氏

いっぱい持っていると、ボタン電池問題があって、一斉に電池が切れるんですよね。

法林氏

以前も書いたけど、安物の電池を買うと、すぐ電池が切れるんだよね。

石川氏

一方で、ストーカー規制法で、AirTagも規制対象には入っている。社会問題にもなってきています。

石野氏

結構問題になっていますよね。

法林氏

なににつけているのかという話は、もっと共有されてもいいよね。靴とかカバンもそうだけど、ユースケースはもっといろいろと広がってほしいな。

石野氏

子供に直接つけてはだめだけど、カバンならいいとか。

法林氏

僕はスーツケースと仕事用のカバン、あと飲みに行く用のカバン。

石川氏

飲みに行く用のカバンには必要ですね。

法林氏

そうそう。酔っぱらって失くすかもしれないからね。

石野氏

僕はパスポートケースにも入れています。AirTagじゃなくて、カード型のサードパーティ製品ですが。あと名刺入れ、財布、鍵、スーツケース、子供のパスポートケースとか。

佐藤

僕はカギと財布の2個しかないですね。カギはカバンにしまうので、カギ用がそもそもカバン用でもあるという感覚です。

石川氏

家の中でカギが見つからなくならない？

佐藤

ならないです（笑）。

法林氏

家の中でカギをしまう場所が決まっている人とかはいらないよね。

石野氏

僕は奥さんのカギにもAirTagがついているので、間違えて持って行ったときはすぐに特定されましたね（笑）。

法林氏

AirTagはもっと使われてほしいけど、悪用はしないでねという感じかな。もう少しいろいろなアイデアが出てきてほしいね。