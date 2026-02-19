ロックバンド「King Gnu」が19日、公式サイトを更新。今月21日の仙台公演を皮切りに始まる全国ツアー「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」において、来場者のスマートフォン、携帯電話での写真・動画撮影を許可すると発表した。

バンドの公式サイトで「『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』ではお客様がお持ちのスマートフォン・携帯電話でのみ写真・動画撮影が可能です。注意事項をお読みのうえ、周りの方へご配慮いただきながらお楽しみください」と発表。「当ご案内は積極的な撮影を推奨するものではございません。皆さまの熱狂を楽しみにしています！」と呼びかけた。

注意事項としては、ライト・フラッシュや自撮り棒を使用しての撮影の禁止、生配信の禁止などを挙げた。

今回の発表に先立ち、常田大希は自身のインスタグラムで生配信を実施。海外では公演中に観客がスマホなどで写真、動画を撮影することが許可されていることが一般的だが、日本国内での公演では原則的に禁止されている場合が多いことを挙げ「いろんなところに行くじゃない、国とかもね。日本だけ厳しくない？っていうのがずっと気になっていて。日本ほどマナーがいい国はなかなかないのに、日本が一番厳しい。ルールというものもできるだけ減らしたいなと思っていて」と説明していた。