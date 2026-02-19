この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【Claude Sonnet 4.6完全ガイド】無料で使える性能＆コスパ最強モデルのSonnet 4.6！人間並みにPCを操作する？」と題した動画を公開した。Anthropicがリリースした最新AIモデル「Claude Sonnet 4.6」について、その性能や活用事例を解説。「幅広い分野で使えるスタンダードモデルになりそうだ」と結論づけている。



動画によると、Claude Sonnet 4.6は2026年2月18日に公開されたモデルで、コーディング、コンピューターの操作、長文推論、デザインなど多岐にわたる能力が強化されている。位置づけとしては最上位のOpusと高速なHaikuの中間だが、性能面では前世代の最上位モデル「Claude Opus 4.5」を多くの場面で上回るという。特に注目すべきは「コンピューターを操作する能力」の向上であり、ベンチマーク「OSWorld」のスコアが大きく改善された。これにより、複雑なスプレッドシートの操作や、複数のブラウザタブを行き来する作業において「人間並みの能力を発揮している」との評価を受けている。



また、他社の競合モデルである「Gemini 3 Pro」や「GPT-5.2」と比較しても、複数の分野でスコアを上回っている点が強調された。ベータ版として100万トークンのコンテキストウィンドウに対応しつつ、低コストで運用できる点も大きなメリットだ。利用方法については、公式サイトでのチャット利用のほか、APIを通じた「Cursor」や「Windsurf」などのコーディングツール、Googleの「Antigravity」での活用が可能である。



動画の後半では、具体的な活用事例が5つ紹介された。「ゲームの生成」ではWebブラウザだけで動くフライトシミュレーターを作成し、「Webサイトの生成」ではNintendo Switch 2向けのデザイン性の高いページを構築。「スライド資料の生成」では最新ニュースの検索からまとめまでを自動化し、「コンピューターの操作」ではデスクトップアプリでのファイル整理やWeb調査を実演した。さらに「大量のデータ分析」では、1000行規模のPOSデータを分析し、レポートやグラフを出力する様子が示された。



動画では、Sonnet 4.6について「性能も高く、コストがかなり低いので、普段使いするには最適なモデルだと言えます」と総括。動画の概要(コメント)欄には紹介したツールへのリンクが掲載されており、視聴者に対して自身の環境で試してみるよう促して締めくくった。