¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡ÛÊÆ¹ñÁª¼ê¤Îà¤â¤°¤â¤°¥¿¥¤¥àá¤¬£²£°£°£°Ëü²óºÆÀ¸¡¡Áª¼êÂ¼à¿©¥ê¥Ýá¤ËÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÃË»Ò¤Î¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Îà¤â¤°¤â¤°¥¿¥¤¥àá¤¬Á´À¤³¦¤òÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹»æ¡Ö¥Ñ¥ê¥¸¥ã¥ó¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¤¬Áª¼êÂ¼¤Î¿©»ö¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÆ°²è¤ò¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Æ±»æ¤Ï¡ÖÈà¡Ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡Ë¤Î´Ê·é¤Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÏÂç²ñ³«»Ï°ÊÍè¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç£²£°£°£°Ëü·ï°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡ÖÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥Ô¥¶¤ä¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Ê¤É¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÁÍý¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¿Íµ¤¤Î¿·¤·¤¤ÎÁÍýÉ¾ÏÀ²È¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Ù¥¸¥ã¥ß¥ó¤Îà¿©¥ê¥Ýá¤Ï¿©ÉÊÌ¾¤òÅÁ¤¨¤Æ¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö£±£°ÅÀËþÅÀÃæ£¸ÅÀ¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¤À¤±¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ°½Ð¤Î£³ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¡¢¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡¢¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥é¥¶¥Ë¥¢¡¢¥«¥×¥Á¡¼¥Î¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¤Ê¤¤¡£¿©ºà¥ê¥¹¥È¤â¿©´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤äÀâÌÀ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿Í¡¹¤ÏÈà¤Ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤ËÌ´Ãæ¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¥Ô¥¶¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª¤¤¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ£¸ÅÀ¡£¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤º¤Ë£·¡¥£¶ÅÀ¡£²¿¤¬ÎÉ¤¯¤Æ°¤¤¤Î¤«¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥«¥ª¥¹¤À¡×¤È¹óÉ¾¤·¡¢ÊÌ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¤¹¤´¤·¤¿»þ´Ö¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Î¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ß¤¿¤¤¤À¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¹¥°ÕÅª¤Ë½ñ¤¹þ¤à¤Ê¤É¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡ÖÃ»Ì¿¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÎÁÍý¥Ö¥í¥°¤ÇÆÀ¤¿ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£