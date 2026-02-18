AutomatticがWordPress.comにAIアシスタントを追加、ユーザーが自然言語コマンドを使用しサイト全体のレイアウトとスタイルを変更できるように

AutomatticがWordPress.comにAIアシスタントを追加、ユーザーが自然言語コマンドを使用しサイト全体のレイアウトとスタイルを変更できるように