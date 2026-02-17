¡Ú¥¢¥®¥È¡¼Ä¶Ç½ÎÏÀïÁè¡¼¡Û¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼G6¤ËÊÑ¿È¡ª¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È°ìÀÆÈ¯É½
4·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼À¸ÃÂ55¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¡Ø¥¢¥®¥È¡¼Ä¶Ç½ÎÏÀïÁè¡¼¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬°ìÀÆ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£±Ç²è½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼G6¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¤Î²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼ºîÉÊ¤Ç¤¤¤Þ¤ÀÇË¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»Ë¾åºÇ⾼Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨ ¡Ê11.7¡ó¡Ë ¤ò¸Ø¤ê¡¢¤½¤Î⼈µ¤
¤«¤éÊ¿À®²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼½é¤Î·à¾ìÈÇ¤âÀ½ºî¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿⾦»úÅã¡Ö²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡×¤Î·à¾ìÈÇ
ºÇ¿·ºî¡£ ¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¡Ö²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼¡×¤ò³°¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿·µ¡¼´¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿⼤⼈¤¬³Ú¤·¤á¤ëÄ¶Ç½⼒¥¢¥¯¥·¥ç¥ó⼤ºî¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½Âè⼆ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢´ä±ÊÍÎ¾¼¡¢ÎëÇ·½õ¡¢⻘Åç⼼¡¢⾦⽥Å¯¡Ê¤Ï¤ó¤Ë¤ã.¡Ë¡¢¶ð⽊º¬Î´²ð¡¢º£°æÍªµ®¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤Î8Ì¾¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ±Ç²è½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£Èà⼥¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ ¡Ú·Ù»¡´±¡¦°ª¤ë¤ê⼦¡Û ¡£¡ã·Ù»ëÄ£Ì¤³ÎÇ§⽣Ì¿ÂÎÂÐºöÆÃ¼ìÉðÁõÈÉ¡áÄÌ¾ÎG¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸½Ìò¤ÎÂâ°÷¤À¡£ G¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ·Ù»¡´±¡¦É¹ÀîÀ¿¡Ê±é¡¦Í×½á¡Ë¤¬¡¢ÆÃ¼ì¶¯²½Áõ¹ÃÉþ¡ãG3¡ä¤ÎÁõÃå¼Ô¤È¤·¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÂâ¡£ ¤½¤Î·ÏÉè¤ò¼õ¤±·Ñ¤°°ª¤ë¤ê⼦¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÆÃ¼ì¶¯²½Áõ¹ÃÉþ¡ãG6¡ä¤òÁõÃå¤·¡¢ ¡É²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼G6¡É ¤È¤·¤Æ¡¢Ä¶Ç½⼒¼Ô¤Î°°Õ¤¢¤ëË½⾛¤Ë⽴¤Á¸þ¤«¤¦¡£·Ù»¡´±¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é⼝¤¬°¤¯¡¢ ¾¯¤··ö²Þ¤ÃÁá¤¤À³Ê¡£ ¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·ù¤¤¤ÇÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¯¡¢ ¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬ÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÇ®±é¤¹¤ë¡£
¤¤¤Ä¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯Èà⼥¤È¤Ï⼀ÊÑ¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Èà⼥¤¬³À´Ö⾒¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢ËÜºî¤Î⾒¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£ ¤½¤·¤Æ¡¢ ¼ç⼈¸ø¡¦É¹ÀîÀ¿¤È¡¢ ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¡¢ËÜºî¤Î⼤¤¤Ê⾒¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤òºÌ¤ëÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¡£
³¹¤òº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤ëÄ¶Ç½⼒¼Ô¤Î4⼈¤È¤·¤Æ¡¢ ¥ë¡¼¥¸¥åÌò¤Ë´ä±ÊÍÎ¾¼ ¡Ê¡Ø²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º¡Ù¡Ò10¡¿EX¡Ó¡Ë¡¢⻤Æ¬Ìò¤ËÎëÇ·½õ¡Ê¡ØÀ»¥é¥Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥º¡Ù¡Ò26¡¿TX¡Ó¡¢½ÂÀîÌò¤Ë⻘Åç⼼ ¡Ê¡Ø²¾⾯¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¡Ò22¡¿EX¡Ó¡Ë¡¢Â®⾒Ìò¤Ë⾦⽥Å¯¡Ê¤Ï¤ó¤Ë¤ã.¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢G¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¶¨⼒¤¹¤ëÄ¶Ç½⼒¼Ô¡¦⿊⾕Ìò¤Ëº£°æÍªµ®¡Ê¡Ø⻁¤ËÍã¡Ù¡Ò24¡¿NHK¡Ó¡¢É¹Àî¤¬¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ºÌ³½ê¤Î¼ü⼈¡¦⼤⼭Ìò¤Ë¶ð⽊º¬Î´²ð¡Ê¡Ø⾦È±¡Ù¡Ò25¡¿ºä²¼Íº⼀Ïº´ÆÆÄ¡Ó¡Ë¡¢ËÌÛê¡Ê⼭ºê½á¡Ë¤Î¸µº§Ìó¼Ô¡¦¤«¤¹¤ßÌò¤Ë¥Ù¥Ã¥¡¼¡Ê⼤²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡Ò25¡¿NHK¡Ó¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÊ±¤·¡¢Êª¸ì¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¢¥®¥È¡¼Ä¶Ç½ÎÏÀïÁè¡¼¡Ù¤Ï4·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¸ø³«¡£Â³Êó¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡ÊC¡Ë2026¡Ö·à¾ìÈÇ¥¢¥®¥È¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ ¡ÊC¡Ë⽯¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç
