この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【今週のAIトレンド丸わかり】既存の動画生成AIモデルを大きく超える性能の「Seedance 2.0」/ChatGPTの「Deep research」が強化」と題した動画を公開。ByteDanceの動画生成AI「Seedance 2.0」や、ChatGPTの調査エージェント「Deep research」の強化など、ここ1週間で発表された最新AIツールと関連ニュースの概要を解説した。



動画でまず紹介されたのは、ByteDanceが2026年2月初旬に発表した最新の動画生成AIモデル「Seedance 2.0」である。これは、テキストや画像を基に音付きの動画を生成できるほか、参照画像と参照動画を組み合わせて動画を作成する機能も実装されている。既存の動画生成AIモデルを大きく凌ぐクオリティとなっており、発表直後には中国のメディア株やAIアプリ関連株が上昇したと伝えられた。



次に、OpenAIが2月11日に発表したChatGPTの調査エージェント「Deep research」の強化について解説された。この機能は、AIモデル「GPT-5.2」で稼働するようになり、ChatGPT Plusユーザーは利用可能である。調査を実行する際に、ChatGPT内で使える特定のアプリに接続したり、特定のサイトのみを検索対象に指定したりできるようになった。



さらに、ByteDanceが公開した最新画像生成AIモデル「Seedream 5.0」も紹介された。これはプロンプトの理解度が向上し、より優れた画像を作成できるようになったほか、複数の参照画像を使って新しい画像を生成する画像編集機能も強化されたという。このツールはByteDanceの運営するAIプラットフォーム「Dreamina AI」で無料でも利用できる。



その他、動画ではAnthropicの作業代行ツール「Claude Cowork」のWindows版登場など、複数の最新AIツールと、Anthropicの資金調達完了やAmazonのAIコンテンツ市場立ち上げ計画といった最新AIニュースが紹介された。



今回発表された「Seedance 2.0」や「Deep research」の強化は、生成AIの進化を象徴する出来事である。