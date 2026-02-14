アパグループ創業者・元谷外志雄さん死去 82歳 お別れの会は後日に予定
アパグループ創業者で会長の元谷外志雄さんが、11日に亡くなった。13日、同グループが発表した。82歳だった。
同グループは「アパグループ創業者で会長の元谷外志雄（もとや としお）は、2026年2月11日に逝去いたしました。生前のご厚誼に深謝申し上げると共に、謹んでお知らせ申し上げます」と報告。
元谷さんの経歴については「故人は、1971年4月に創業し、注文住宅から戸建分譲、マンション分譲、ホテル事業、総合都市開発へと事業を拡大、発展させながら、1980年代のバブル経済とその崩壊、2000年代のファンドバブルとリーマンショックといった経済大変動を、独自の怜悧な洞察力と先見力でチャンスに変え、日本最大規模の客室数を誇るホテルチェーンを築き上げました」と伝えた。
その上で「通夜および告別式は近親者のみにて執り行いましたことをご報告いたします。また、ご遺族のご意向により、ご供花、ご香典、ご弔問等については固くご辞退させていただきます。現時点で日時・場所等の詳細は未定ですが、後日「お別れの会」を予定しております。詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします」と伝えている。
事業の傍ら言論活動にも力を入れ、藤誠志のペンネームで、月刊誌『Apple Town』へ社会時評エッセイを32年に亘って掲載したほか、『報道されない近現代史』、『誰も言えない国家論』、『誇れる祖国、日本』、『【増補版】理論 近現代史学』等の著書を出版し、日本人が自虐史観から脱し、正しい歴史認識を持ち、国に誇りを持てるよう、啓蒙活動を続け、公益財団法人アパ日本再興財団の代表理事として、「真の近現代史観」懸賞論文制度や「アパ日本再興大賞」表彰制度、「勝兵塾」を主催してきました。
