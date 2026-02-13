タレント梅沢富美男（75）が13日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）のバイアスロン男子20キロで銅メダルを獲得したノルウェーの選手が、インタビューで自身の浮気を公開告白したことについて私見を述べた。

浮気を告白した選手は、ノルウェーのストゥルラホルム・レグライド。地元テレビ局のインタビューに応じた際、6カ月前に恋人ができたとした上で3カ月前に「人生最大の過ちを犯しました。私は浮気しました」と明かした。五輪開幕の1週間前に恋人に浮気を打ち明け、破局。公開告白を決めた理由については「彼女を取り戻すためにできる限りのことをしたかった」と復縁を願ってのことだったという。

VTRを見たキャスターの谷原章介が「専門家としてどうですか？」と話題を向けると、梅沢は「私に聞きますか？」ととぼけながら「考えてみりゃ、ちょっと女々しい男ですね。自分がそういうことをしたんだったら諦めるべきだと思いますよ」と復縁は難しいと話した。

恋人への隠し事については「絶対に言わないのが鉄則ですからね。何を聞かれても知らん顔するっていうのが大事です」と力を込めて笑いを誘った。