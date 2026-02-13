新著『The Giver 人を動かす方程式』が話題の元マイクロソフト・澤円氏と、元ゴールドマン・サックスの世界的な投資家・田中渓氏との初対談が実現。ワールドワイドな職場環境のなかで二人が見てきた“成功に不可欠な”Giver（=与える人）の考え方と“自らの挫折体験”とは？

澤円氏（左）と田中渓氏（右） 撮影・細田忠（文藝春秋）

見返りを求めずgiveにフォーカスする

澤 田中さんとは以前、たまたま別のイベントでご挨拶する機会があって意気投合したんですね。もう勝手にマブダチだと思ってますが（笑）、今日は僕の新著の刊行記念イベントにゲストとしてお迎えしました。

田中さんのご著書『億までの人 億からの人』も大変面白く拝読していますが、人間関係のつくり方について、忙しい相手のリソースと時間をいただく上で、相手に「giveできることは何か？」をよくよく考えて臨んでいることが書かれていました。まさにそうだよなと、僕の考えてきたことと共鳴するものを感じました。

田中 「Taker（=奪う人）ではなくGiverであれ」というのは、ゴールドマン・サックス時代から実践してきて良かったと感じてきたことで、このテーマでまる一冊しっかり深めて書いている本はなかなかありません。僕がわずかに触れたことを『The Giver』では見事に多角的に言語化されていて、非常に気持ちのいい本でした。

澤 ありがとうございます。「Giver」の概念はとても面白くて、組織心理学者アダム・グラントの定義によると、「自分が得するために」与える行為だとMatcher（=損得のバランスをとる人）だし、「これだけやったのにリターンが少なくて損した」と感じるなら完全にTakerの思考です。僕は、見返りを求めずにgiveという「行動そのもの」にフォーカスすることが重要だと思っています。

生き残る確率が高くない人とは？

田中 同感です。仕事柄、いわゆる成功者――富裕層と言われる人々や社会的に高い名誉のある方々を数多く見てきましたが、僕が尊敬できる人たちをつぶさに観察すると、ほぼ例外なくGiverです。彼らに共通する最大公約数の資質を見ていったとき、早起きや返信の速さや決断力のすごさ、といった要素のなかに、「なんの見返りも期待せず、進んで与える」Giverの精神が確かにあるんですね。

澤 結局、ものすごい金持ちだったとしても、Taker気質の人って最後まで生き残るのが確率的にあまり高くない気がします。

田中 そうなんです。もちろん、中には嫌なやつでも成功している人はいますよ。イーロン・マスクみたいにアメリカで一番の人ならTakerだろうがオラオラ系だろうが「憎まれっ子世にはばかる」わけですが（笑）、普通は、いい人で与えていたほうがめぐりめぐって自分も幸せになるし、成功しやすいですよね。

旅に出るとヤドカリのように人の別荘を渡り歩き…

澤 田中さんは富裕層のマインドセットとして、ノブレス・オブリージュについても書かれています。これは日本人には馴染みの薄い概念です。僕は海外に住んでいたのは高校時代のホームステイくらいで、あとは全部出張だったので、海外のカルチャーは独学で学んできた経緯があるのですが、あらためてこの言葉の背景を解説してもらえますか。

田中 僕自身、海外の留学経験がない「純ジャパ」ですから、海外のカルチャーに合わせていくのに時間がかかったくちですが、ノブレス・オブリージュは「持つ者は社会的な責任を伴う」という考え方です。

大きなお金を手にした人でも、努力してなにかを成した人でも、やっぱりそれを得られたのは誰かのおかげだし、社会のおかげだし、地球のおかげでもある。例えば会場のみなさんの多くは日本国籍をもっていて、東京圏内に自由にアクセスできて体を自由に使えるという恵まれた条件があります。そういう自分が受け取ってきたものを、一部は社会に返していく義務があると捉える概念です。

僕は30代前半までは全くそんな気持ちはなかったんですが、いろいろな成功者たちを見ているうちに、「ああ、この人たちは自分の持てるものを無償で分け与えているな」と気づいたんですね。どう考えても勝ち目があまりないスタートアップにお金を投じたり、困っている人に寄付したり、自分の人的なネットワークを夢のある若者につないだりしている。

僕自身、お金もちの先輩たちの各地の別荘を「好きなだけ使っていいよ。中のワインも自由に開けてよ」と言われて、軽井沢からハワイ、フランス、カリフォルニアまで、旅に出るとヤドカリのように人の別荘を渡り歩いていた時期が7年ほどありました。だから、自分がgiveされてきたものをそろそろ社会に返さなきゃと考えていくようになって。

20代で早くから成功した人は鬱が多い

澤 7年ってずいぶん長いな（笑）。人からgiveされた経験って、人生に大きな影響がありますよね。僕の30代を振り返ると、世の中を呪ってました。いま思えば自分の努力が全然足りなかっただけなんだけど、仕事がうまく回りはじめたのは30代後半くらいからで、40代になってからようやく形になった。でもある意味、早いうちに成功しなくてよかったと思っています。Giverのマインドセットをつくるには、苦労した経験や失敗体験が不可欠ですから。

田中さんも、ゴールドマン・サックスに入るのに53回面談に挑んだとか、ずいぶん苦労してきたんでしょう？

田中 面談ネタはもう180回くらい使い古してきた話ですが、いま僕がちょっとだけメディアに出られているのも、少年ジャンプ理論で「エリートではなく、苦労してダメだったところから這い上がってきたやつ」だから共感してくれているのだと思います。

まわりを見ていても、20代で早くから成功した人の鬱がすごく多いんですよね。たまたま運が良かったとかマーケットの地合いの良さで金銭的に満たされた人が、社会関係資本が成熟していなかったり、人生経験の少なさから、悩んでいるケースが。

ボトムからスタートすると、高い解像度で観察できる

澤 僕なんてね、子どもの頃から挫折だらけでしたよ。小学校の頃、将来何になりたかったかというと「リレーの選手」。職業ですらないんだけど、めちゃくちゃ足が遅かったし体育の種目もからっきしダメで、強いコンプレックスになっていたんです。

高校受験も第一志望は落ちて、滑り止め校に補欠合格。当時、入学金を先払いした人は合格確約というキャンペーンがあって、そのおかげかなという有り様です。

田中 僕も中学受験で失敗して、滑り止めの男子校に行きましたよ。だから、僕は下っ端から這い上がっていったという自認があって、ゴールドマン・サックスは東大やハーバード卒のエリートばかりでしたから、圧倒的なビリ。

ただ一つだけ自分にあるものがあるとすれば、「人がわからないことが何かはわかる」。人がつまずくところで全部つまずいてきたから。受験の失敗なども踏まえて自分のわからない部分はよく把握していたから、できる人を徹底的に観察し、真似るように努めてきました。

澤 ボトムからスタートしていくと、高い解像度で観察して、自分をどんどんアップデートできるんですよね。余談ですが、運動神経の悪い僕でもスキーはすごく好きで、正指導員の資格をもっています。上達するのにすごく時間がかかって、早い人なら4、5年でとれるところ、一番上の資格をとるまでに13年以上かかりました。

でもだからこそ、ネイティブでうまかった指導員が初心者に「なんで転ぶの！」と言ってしまうような場面で、僕は「これなら怖くないから、まずこれだけやってみて」と初心者のつまずきに寄り添えます。不得手な初心者や中級者がどこに引っかかってしまうかがわかると、ビジネスに置き換えてもマーケットとして非常に大きいんですね。わかっている上級者だけ狙うよりも。

だから、失敗や挫折の体験は必ず糧になるし、Giverのマインドに転換できるということを強調したいですね。

（澤 円,田中 渓／ライフスタイル出版）