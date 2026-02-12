キスマイ玉森裕太、カウコンで“ほぼ初対面”timelesz橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝の印象「頑張ってほしいなって思った」
【モデルプレス＝2026/02/12】Kis-My-Ft2の玉森裕太が、10日深夜放送のラジオ番組『Kis-My-Ft2 キスマイRadio』（文化放送／毎週火曜深夜24時5分頃〜）に出演。timelesz（タイムレス）のメンバーについて言及する場面があった。
Kis-My-Ft2は、2025年12月31日から2026年1月1日にかけて、東京ドームにて開催された「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」に出演。玉森は、Kis-My-Ft2の楽屋がtimeleszとHey! Say! JUMPと同じだったと振り返り、そこで「俺は初めてちゃんとtimeleszの新しい3人をお見かけして」と一般公募からtimeleszに加わった橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝と“ほぼ初対面”したことを明かした。
玉森は3人について「へぇ〜。カッコいい子たちじゃ〜んって思いながら。原（嘉孝）とかは知ってたけど、篠塚くん、橋本くんと猪俣くんか。ちゃんと長い時間いるのは初めてだったから。フレッシュな子たちだなと思って」と印象を語り「なんかね、頑張ってほしいなって思ったね」と優しくエールを送った。
今回の玉森のトークを受け、SNS上では「玉森くんからひよこ組の話が聞けるなんて」「話したりしたのかな？」「優しさ溢れる言葉が素敵」「褒めてくれてる（涙）」「推しから推しの話が聞けて嬉しい」「本人たちにも届いてるといいな」と喜びの声が上がっている。
3年ぶりとなるカウントダウンコンサートには、豪華73人の所属アーティストが総出演。Kis-My-Ft2は新曲「&Joy」、グループコラボでは、A.B.C-Zと一緒に「Thank youじゃん！」を披露した。また、シャッフルコラボで玉森は、DOMOTOの愛のかたまりを、中島健人、A.B.C-Zの橋本良亮、King ＆ Princeの永瀬廉とともに歌い、会場を盛り上げた。（modelpress編集部）
