¶¶²¼Å°»á¡¡ÊÆÁÒÎÃ»ÒàÉÔµ¯ÁÊá¤Ë¡Ö»Å»ö¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤ª¤«¤·¤¤¡£Ìµºá¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£±£±Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸åÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¡¦ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÁÒ¤ÏºòÇ¯£¸·î£²£°Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¡Ê¥Þ¥È¥ê¡Ë¤Ë¤è¤ë²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÆ±£±£°·î¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ËÜ¿Í¤ÏÆ±£±£²·î¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¥Þ¥È¥ê¤Ïº£Ç¯£±·î¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ê¤É¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤ÏÆ±£³£°Æü¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÀÎÁ°¤Ï¡¢ÃøÌ¾¿Í¤¬»ö¸Î¤ä»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤È²ñ¸«¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÊ¸½ñ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ëÉ÷Ä¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡ÖÉÔµ¯ÁÊ¤Ï¡¢²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È²ñ¸«¤ÏÉÔÍ×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¯¼£²È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÍ¤Î¤è¤¦¤ËÅÅÇÈ¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÊ¸¶ç¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÀâÌÀ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤à¤·¤íÉÔµ¯ÁÊ¤Ê¤Î¤Ë»Å»ö¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÊý¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÁÜººµ¡´Ø¤À¤Ã¤ÆÁÜºº¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖËÍ¤¬ÉÔµ¯ÁÊ¤À¤Ã¤¿¤é¥Ö¥Á¥®¥ì¤ë¤Î¤Ë¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤¬¤³¤³¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´²ÍÆ¤ÊÊý¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ÉÔµ¯ÁÊ¤ÏÌµºá¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£