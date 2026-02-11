Í½Ìó»¦Åþ¤Î¿··¿¤ò¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤ÇÅ°Äì¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡¡¥ä¥Þ¥Ï WR125R¡íÇúÇä¤ì¡í¤Î¥ï¥±
¥ä¥Þ¥Ï¤Î¿··¿¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¡ÖWR125R¡×¤Ë¡¢Í½Ìó¤¬»¦Åþ¡£¤¹¤Ç¤ËÇ¯´ÖÌÜÉ¸Âæ¿ô¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¤§......!!¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÇ®¶¸¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÊª¤Ê¤Î¤«¡©¡¡±½¤Î¿··¿¥Þ¥·¥ó¤ò¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÀÄÌÚ¥¿¥«¥ª»á¤¬¥¬¥Á»î¾è¡£ÇúÈ¯Åª¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤òÅ°Äì¸¡¾Ú¤¹¤ë!!
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ä¥Þ¥Ï¡ÖWR125R ABS¡×¤ÎºÙÉô
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Úµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿à¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Î¥ä¥Þ¥Ïá¡Û
ÀÄÌÚ¡¡¥ä¥Þ¥Ï¤Î¿··¿¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¡ÖWR125R¡×¤¬1·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤ÎÈ¯É½¡Ê¹ñÆâÈÎÇä·×²è1300Âæ¡Ë¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤ËÌó1000Âæ¤ÎÍ½Ìó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
ÀÄÌÚ¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¥ä¥Þ¥Ï¤Ï1968Ç¯¤ÎÌ¾¼Ö¡¦DT1°ÊÍè¡¢à¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Î¥ä¥Þ¥Ïá¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â1985Ç¯ÅÐ¾ì¤Î¥»¥í¡¼¤Ï¡¢ÎÓÆ»¤Î±ü¤Ø¥º¥«¥º¥«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÍê¤ì¤ëÁêËÀ¤È¤·¤Æ¡¢¼Â¤Ë35Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤¿ÅÁÀâ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Õ¤à¤Õ¤à¡£
ÀÄÌÚ¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹´Ä¶µ¬À©¤ÎÇÈ¤ò¼õ¤±¤Æ¥»¥í¡¼¤Ï2020Ç¯¤ËÀ¸»º½ªÎ»¡£ÊÞÁõÏ©¤âÌ¤ÊÞÁõÏ©¤â¤³¤Ê¤¹ºÇ¹âÊö¤È¾Î¤µ¤ì¤¿WR250R¤â2017Ç¯¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¥µ»ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¼Ö¤Ïà¶õÇò´ü´Öá¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ä¥Þ¥Ï¡¡WR125R ABS¡¡²Á³Ê¡§53Ëü9000±ß¡¡½Ä2´ã¥é¥¤¥È¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢Ãë´Ö¤Ç¤â¸÷ÎÌ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»³ÎÓ¤ÎºÙ¤¤Æ»¤Ç¡¢³Î¤«¤Ê»ë³¦¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë
¿åÎäSOHC4¥Ð¥ë¥ÖÃ±µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¹â²óÅ¾¤Þ¤Ç¤è¤É¤ß¤Ê¤¯²ó¤ê¡¢ÄãÃæÂ®¤Ç¤â¶îÆ°ÎÏ¤¬Íî¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤
¥¹¥Þ¥ÛÏ¢·È²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥á¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¥¯¥é¥¹¤òÄ¶¤¨¤¿ÁõÈ÷¤¬ËþºÜ¡£»ëÇ§À¤Î¹â¤µ¤âÈ´·²¤À
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÄÀÌÛ¤òÇË¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢WR125R¡©
ÀÄÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸¶ÉÕ2¼ï¥¯¥é¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥í¥ó¥È21¥¤¥ó¥Á¡õ¥ê¥¢18¥¤¥ó¥Á¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥Û¥¤¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºò½Õ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÌ¾¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤àÆæ¤Î¼ÖÎ¾á¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÂçÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ØËþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¹ñÆâ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¡½¡½º£²ó¡¢¥¬¥Á¥ó¥³»î¾è¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡©
ÀÄÌÚ¡¡Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤Î¡Ö¥â¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥É¤·¤É¤¡×¤Ç¡¢¥â¥È¥¯¥í¥¹¥³¡¼¥¹¤âÎÓÆ»¤â¡¢¤ß¤Ã¤Á¤êÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÈÎÇä¤Î¾¾²¬Âç»Ê¼ÒÄ¹¤â³«È¯¿Ø¤È°ì½ï¤Ë¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¤ÏÀ¸È¾²Ä¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÈÎÇä¤Î¾¾²¬Âç»Ê¼ÒÄ¹¡Êº¸¡Ë¤òÄ¾·â¤·¤¿ÀÄÌÚ»á¡Ê±¦¡Ë¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï³«È¯¿Ø¤â¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤¿
¡½¡½¾¾²¬¼ÒÄ¹¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀÄÌÚ¡¡ºÇ¶á¤Ï»ÍÎØ¤Î³¹¾è¤êSUV¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢à¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÉ÷á¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎ©ÇÉ¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë°Ï©¤ØÆþ¤ë¤ÈÀÇ½¤Ï¤½¤³¤½¤³......¤È¤¤¤¦¥Ð¥¤¥¯¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÞÁõÏ©¤Ç¤Î²÷Å¬À¤äÄ¹µ÷Î¥ÀÇ½¤Ï¹â¤¤¤±¤ì¤É¡¢ËÜ³Ê¥ª¥Õ¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ó¤ÊÎ®¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÊÒÌî ¹Ò»á¤â¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤òÁö¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Î¥ä¥Þ¥Ï¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤È¡¢¥¢¥ª¥¤Ï¶»¥¢¥Ä¤Ë¡ª
¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×Áö¹Ô¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊÞÁõÏ©¤Ç¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀÀÄÌÚ»á
¡½¡½¼ÂºÝ¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ç¤ÎÀïÆ®ÎÏ¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡©
ÀÄÌÚ¡¡¥â¥È¥¯¥í¥¹¥³¡¼¥¹¤ò¥¬¥ó¥¬¥ó¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢WR125R¤Ï¥Ó¥¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡£¸øÆ»ÍÑ¥È¥ì¡¼¥ë¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉÕ¤¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ð¥¤¥¯¡Ë¤ÏÊÝ°ÂÉôÉÊ¤Ç½Å¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ÏÄ¹¤¤Á°¸å¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤È¹â¹äÀ¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÃåÃÏ¤â°ÂÄê¡£¥¢¥¯¥»¥ë¤òÈ´¤«¤º¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯Á°¤Ø¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¾è¤ë¿Í¤òÁª¤Ö¥Ð¥¤¥¯¡©
ÀÄÌÚ¡¡¥·¡¼¥È¹â¤Ï¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏÄã¤á¤Ç¡¢Æñ½ê¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÂ¤¬ÆÏ¤¯°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÒÌî»á¤¤¤ï¤¯¡¢¡ÖÁ´°è¤Ç¥È¥ë¥¯¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤²ÄÊÑ¥Ð¥ë¥Öµ¡¹½¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£125cc¤Ç²ÄÊÑ¥Ð¥ë¥Ö¤È¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤«¤Ê¤êìÔÂô¡£¤É¤Î²óÅ¾°è¤«¤é¤Ç¤â¡¢ÎÏ¤¬¥¹¥Ã¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡½¡½¥ª¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤Ï¡©
ÀÄÌÚ¡¡¥»¥í¡¼Æ±ÍÍ¡¢ÄãÂ®Áö¹Ô¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢»³Æ»¤ò¥È¥³¥È¥³¿Ê¤à¤Î¤âÂç¤ÎÆÀ°Õ¡£¤À¤«¤éº®»¨¤·¤¿ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢³¹¾è¤ê¤Ï·Ú²÷¡£´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤â¥¯¥ë¥Þ¤ÎÎ®¤ì¤ËÍ¾Íµ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÄÌÚ¡¡¥Ó¥®¥Ê¡¼¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤â¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢à¤¤¤Ä¤«Íß¤·¤¤á¤¸¤ãÃÙ¤¤¡£Çä¤êÀÚ¤ì³Î¼Â¤Ç¤¹¤è!!
»£±Æ¡¿ÃæÌî±Ñ¹¬