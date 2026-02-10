松山英樹は2億超えで6位 久常涼は8位【米国男子賞金ランキング】
米国男子ツアー「WMフェニックス・オープン」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
同大会で単独2位に入った松山英樹は104万6400ドル（約1億6477万円）を獲得。今季通算140万2470ドル（約2億1964万円）で、21位から6位に急浮上した。久常涼は10位タイの賞金24万2400ドル（約3816万円）を加算し、99万4177ドル（約1億5568万円）で8位をキープした。ツアールーキーの平田憲聖は11万3659ドル（約1779万円）で73位。金谷拓実は94位（7万1210ドル＝約1114万円）、中島啓太は109位（4万320ドル＝約631万円）につけている。ランキング1位は349万8000ドル（約5億4760万円）を稼ぎ出しているクリストファー・ゴッタラップ（米国）。2位は世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー、3位にはライアン・ジェラルド（米国）が続いている。
