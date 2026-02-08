【名探偵コナン】風のプロジェクト始動！ 製作委員会から声明文が到着！
4月10日（金）に公開となる劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』。日本中にコナン旋風を巻き起こす《風のプロジェクト》が始動する。ファン参加型の宣伝施策が発表された。
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』でメインキャラクターを務めるのは、劇場版初登場となる神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員・萩原千速。蘭が初対面で《風の女神》と思わず賞したほどの凄まじい運転テクニックの持ち主である千速にちなみ、本作ではコナン旋風を巻き起こす限界突破な宣伝企画《風のプロジェクト》の展開が決定した。
TVアニメ『名探偵コナン』が今年で30周年を迎え、来年2027年には、劇場版『名探偵コナン』が30周年を迎えるという記念すべきタイミングで展開されることとなった《風のプロジェクト》。声明文で公表された劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の宣伝コンセプトは、「fan！×FAN！＝FUN！」。『名探偵コナン』で宣伝コンセプトが製作委員会以外の外部へ明かされるのは史上初となり、キャスト・スタッフを含む全てのコナン ”ファン” の皆さんとこれまで以上に手を取り合って『名探偵コナン』を盛り上げたいという、製作委員会の想いが詰まっている。
さらにプロジェクトの始動にあわせ、疾走感溢れる ”風のPV” も公開。PVは、本作の重要なキーワードとともに、舞台・横浜の街を息もつかせぬスピードで駆け抜けるスリル満点な映像となっており、千速が放つ「いくぞ、少年！」という力強いフレーズが、《風のプロジェクト》の幕開けを高らかに告げます。
発表された施策は、「LINE公式アカウントが期間限定で開設」「風のSPファンミーティング開催」「ムビチケ先行発売開始」「各種前売券発売開始」「2月27日（金）より全国の映画館で ”風が吹く” スタンディ順次掲出開始」「横浜市とのスペシャルコラボ」「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで推理体験」。
本編の公開を待ちつつ、《風のプロジェクト》を楽しもう。
