30日で痩せ体質に！のがさん式「朝ストレッチ」で代謝アップ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「30日で身体が変わる！1日の消費カロリーUP！痩せ体質になれる朝ストレッチ（ヨガマット不要）」を公開しました。この動画では、1日の消費カロリーを高め、痩せやすい体質を目指す朝のストレッチプログラムを紹介しています。
プログラムは、まず全身の力を抜いて行う「前屈」から始まります。のが氏は、足裏全体でしっかりと立ち、ふくらはぎからお尻、足裏全体の伸びを感じることがポイントだと説明します。続いて、息を吸いながら両手を持ち上げて大きく伸びるストレッチに移ります。胸を天井に向けるように、呼吸に合わせて体を伸ばすことで、全身を目覚めさせます。
その後は、背骨を雑巾のように絞るイメージで腕を交互に開く動きや、体側を気持ちよく伸ばす「側屈」など、全身をバランス良くほぐす13種類のストレッチが続きます。足を前後に開いて体側を伸ばす動きや、片足でバランスを取りながら体をひねるポーズは、体幹の安定にも繋がります。それぞれの動きで意識すべき筋肉や正しいフォームを丁寧に解説しており、初心者でも安心して取り組める内容です。
のが氏は、これらのストレッチを毎日続けることで体が整うと話しています。1日の始まりにこのプログラムを取り入れ、心身ともにすっきりとした一日をスタートしてみてはいかがでしょうか。
プログラムは、まず全身の力を抜いて行う「前屈」から始まります。のが氏は、足裏全体でしっかりと立ち、ふくらはぎからお尻、足裏全体の伸びを感じることがポイントだと説明します。続いて、息を吸いながら両手を持ち上げて大きく伸びるストレッチに移ります。胸を天井に向けるように、呼吸に合わせて体を伸ばすことで、全身を目覚めさせます。
その後は、背骨を雑巾のように絞るイメージで腕を交互に開く動きや、体側を気持ちよく伸ばす「側屈」など、全身をバランス良くほぐす13種類のストレッチが続きます。足を前後に開いて体側を伸ばす動きや、片足でバランスを取りながら体をひねるポーズは、体幹の安定にも繋がります。それぞれの動きで意識すべき筋肉や正しいフォームを丁寧に解説しており、初心者でも安心して取り組める内容です。
のが氏は、これらのストレッチを毎日続けることで体が整うと話しています。1日の始まりにこのプログラムを取り入れ、心身ともにすっきりとした一日をスタートしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。