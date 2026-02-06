インターネットでの選挙活動が解禁されたのは2013年。10年以上を経た現在、選挙の主戦場と化しているのがSNSである。各党、あれこれと策を練り、SNS民の目を惹くべく必死だ。衆院選での各党の「SNS戦略」について専門家に聞くと、意外な「ネット巧者」の存在が明らかに……。

＊＊＊

※本稿は「週刊新潮」2026年2月12日号掲載【SNS選挙の勝者と敗者】の一部を抜粋／編集したものです。

【写真を見る】公式chに〈嫌われ者参戦！〉の文言も アンチを逆手に取る戦略は奏功するか？

“さなえチャンネル”の再生回数が急上昇

「今回のSNS選挙の特徴は、量で圧倒する、というものです」

とは、日本大学危機管理学部教授の西田亮介氏。

再生回数が急伸している自民党のショート動画（自民党YouTubeより）

「各陣営は、SNSで拡散されやすいショート動画の投稿量を増やそうと力を入れています」（同）

ショート動画とは、スマホで見るのを前提とした1分程度の動画のことである。

「もはやマスコミ不信になる以前に、テレビも新聞も見ない、という層が日常的に触れているのが、SNSのなかでも“効率的”なショート動画なのです」（同）

政治部デスクによれば、

「公示からの1週間で、例えば自民党は、通常動画とショート動画を21本ずつユーチューブに投稿しています。いずれの党もこのように、通常動画に迫る勢いでショート動画を投稿しているのです」

では、肝心の動画には何が映っているのか。まずは優勢ぶりが報じられている自民党から見てみよう。

「自民党のユーチューブは、“さなえチャンネル”といっても過言ではありません。サムネイルも高市さん一色ですよね」

そう指摘するのは、ユーチューブなどのSNSアカウントを制作運用するLAVIT株式会社の小林嵩人代表である。

「高市さんの人気を最大限に活用しているのがわかります。ユーチューブで広告としても流れる『【高市総裁メッセージ】日本列島を、強く豊かに。』という動画は、1億回以上再生されている。演説の動画でも、多くの聴衆に応援される高市さんを巧みに見せています」（同）

公明党のチャンネルは業界の“お手本”

「選挙ドットコム」顧問で、ネット選挙コンサルタントの高橋茂氏は、自民党が得意とする動画のスタイルを次のように解説する。

「はじめに会場に集まった聴衆が映し出され、そこへ党首が大歓声を浴びながら登場する。その後、力強く演説している場面が流れ、最後には聴衆から喝采を受ける様子で締めくくられる。こうして、国民に慕われる“強いリーダー像”を打ち出すわけです」

これは、第2次安倍政権時代に確立された構成だという。ただし、

「被写体がリーダーシップに溢れた人物であることが求められます。安倍さんに続く菅義偉さん、岸田文雄さん、石破茂さんは、いずれも画（え）になりにくかった。高市さんを得て、ようやくこの動画構成が開花しました。また、若者の聴衆が多く登場している点も注目に値します。“いまの自民党は若者からも支持されている”というアピールでしょう」（同）

技術面はというと、

「最近は、撮影機材に一眼レフの良質なカメラや、手ブレを抑えるためのジンバルが使用されるなど、動画制作技術も進歩しています。同時に、動画内に無駄な場面がなく、編集技術の向上もうかがわせる。今回、自民党が投稿している動画は、まるでドキュメンタリー映画のような出来栄えといえます」（同）

その自民党と袂（たもと）を分かち、連立を解消した公明党と、立憲民主党が合流して結成された中道改革連合のSNSはどうか。先の小林氏は、

「中道のユーチューブチャンネルは、非常に出来がいいです」

と、太鼓判を押す。

「公明党には『公明党のサブチャンネル』というアカウントがあります。このチャンネルはネット業界でも“このサムネイルを参考にしろ”といわれるほど、お手本のような動画を作っていました。一般的にサムネイルは黒地に浮き上がるように、黄色や赤、白の文字を入れるのが効果的だと言われている。公明党サブチャンネルでは〈新党結成〉という短い言葉を大きく黄色の字でのせています」（同）

見ると「幸せになる」よりも「見ないと損する」

こうしたノウハウは中道でも生かされている。

「中道のサムネイルでは、〈嫌われじじい党！〉〈地獄の政策合意〉〈アンチコメント〉といった言葉が、赤や黄色の大きな文字で使われています。ネガティブワードがあると人は見たくなる。例えば“幸せになる”よりも“見ないと損する”のほうが、クリック数が多くなるというネットの公式をうまく用いています」（小林氏）

「【炎上】SNSの嫌われ者！安住幹事長を呼び出して、なぜ嫌われてるのか聞いてみた！」

なんてタイトルからも明らかだが、中身も、お笑い芸人のチャンネルかと思うほどざっくばらんだ。

動画投稿本数も多く、

「1月15日に開設されてから、ショート動画を含めてすでに120本以上が投稿され、1日に7本という日もある」（同）

とはいえ、肝心の支持に結びついているとは言い難い。選挙コンサルタントの大濱崎卓真氏曰く、

「動画の内容が、やや内輪ネタになっている。支持者の結束を強めるには有効ですが、外部に支持が広がるとは考えにくい。もちろん、合流による従来の支持者の離脱を食い止めるための戦略も必要でしょう。が、無党派層を取り込むような“外向き”の投稿も必要だと思います」

中道と野党第1党の座を争う国民民主党には、永田町きってのSNSユーザー・玉木雄一郎代表がいる。今回もさぞ快調にSNSを操っているのかと思えば、

「まったくそんなことはないですね」

そう声をひそめるのは、国民民主党関係者だ。

「昨年の参院選では“手取りを増やす夏”を公約に掲げ、SNSから広く国民の支持を集めました。今回は突然の解散で“手取り増”のようなフレーズがないまま選挙戦に突入しているうえ、何を訴えればバズるのかわからないのが現状です。また、SNSでバズっても、そこから世の中に広まるにはある程度の時間が必要ですが、その余裕もない。玉木さんはいま、かなり焦りを滲ませています」（同）

〈有料記事【各党が広告戦略に躍起 ショート動画に見る「SNS選挙」の勝者と敗者】では前回参院選と比べネットでの注目度が明らかに低調な政党、逆に注目度で国民民主を追い越した意外な政党名など、各党の展開するSNS選挙の内実について4000字余りにわたり詳報している〉

デイリー新潮編集部