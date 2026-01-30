エバースの町田和樹が、現在狙っている女性タレントの実名を告白して現場を沸かせた。

【映像】町田が狙っている女性タレント（写真あり）

2026年1月29日放送の『見取り図じゃん』では、占い師を使って初出しエピソードを引き出す人気企画を放送。MCの見取り図（盛山晋太郎、リリー）をはじめ、山添寛（相席スタート）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、佐々木隆史（エバース）が仕掛け人となり、町田和樹（エバース）、七五三掛龍也（Travis Japan）、金魚番長（箕輪智征、古市勇介）の本音に迫った。

今後のビジョンを問われた町田は、「番組持ったりとか、週3稼働ぐらいになりたい」といい、「紳助さんとかもそうじゃないですか」と、かつてのレジェンド芸人を目標にするビッグマウスぶりを披露。占い師を演じる女優から「有名な方と結婚したい、みたいな欲望があるのでは」と指摘されると、「あ、それはもちろん！」と食い気味に即答した。

勢いづく町田に対し、裏で操作する山添が「今狙っている人がいるはず」とさらに追い込みをかける。占い師が「今、接点がなくてもいい。この人イケたらいいなみたいな人は？」と畳み掛けると、町田は真剣な表情で「ま、重盛さと美さんとか」と実名を暴露した。この絶妙に現実味のあるチョイスに、モニタリングルームの見取り図や山添は大爆笑。「リアルやな！」と、その生々しい欲望に総ツッコミを浴びていた。