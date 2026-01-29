勝利の瞬間に映し出された表情が、あまりにも衝撃的だった。端正なビジュアルで知られる“最恐”女子レスラーの発狂シーンにファンが騒然としている。

【画像】「怖すぎる」美女レスラーの鬼気迫る“表情”

日本時間1月25日に開催された「Saturday Night Main Event」で、WWE女子タッグ王者組のイヨ・スカイ＆リア・リプリーが、ジャッジメント・デイ（リヴ・モーガン＆ロクサーヌ・ペレス）と激突した。

試合終盤、混乱を極めた展開の中で主役に躍り出たのはリアだった。相手を豪快に担ぎ上げると、そのまま必殺技リップタイドを炸裂。マットに叩きつけると同時にカバーに入り、レフェリーのカウント3を奪取した。

そして話題をさらったのが、勝利を確信した直後のリアの表情だ。相手を押さえつけたまま、口を大きく開けて絶叫。目を見開き、全身から闘争心を噴き出すその姿は、まさに“最恐女子”の名にふさわしい一枚だった。

このシーンを自身の『X』に投稿したリアは「Pretzel？ Nah, she a crepe!（プレッツェル？ いや、クレープだ）」と挑発的なコメントを添え、完全勝利をアピール。投稿された画像は瞬く間に拡散され、ファンからは「怖すぎる」「ホラー映画より迫力ある」「性別とか関係ないレベル」と驚きと称賛の声が相次いだ。

勝利の3カウントと同時に刻まれた、忘れられない発狂ショット。この一枚は、リア・リプリーという存在がWWE屈指の“恐怖の象徴”であることを、改めて世界に知らしめた瞬間だった。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved