¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù½ôÀ±¤¢¤¿¤ë¤Î²È¡¢º£¤Ê¤éÌó9,000Ëü±ß¡Ä½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï¡Ö·î24Ëü±ß¡×¤ÎÊª·ï¤Ë
¡Ö¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦½ôÀ±¤¢¤¿¤ë¤Î¼«Âð¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤³¤ì¤ò¸½ºß¤ÎÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢°ìÂÎ¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºîÉÊÅö»þ¤È¸½ºß¤ÎÅÚÃÏ¡¦·úÊª²Á³Ê¤òÈæ³Ó¤·¡¢¤µ¤é¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤À¾ì¹ç¤ÎÊÖºÑ³Û¤Þ¤Ç»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¿¤ë²È¤Ï¾¼ÏÂ´ü¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê°ì¸Í·ú¤Æ
¹â¶¶Î±Èþ»Ò»á¤Ë¤è¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£Ì¡²è¡Ö¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡×¤Ï¡¢1978Ç¯¤«¤é¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦½ôÀ±¤¢¤¿¤ë¤È±§Ãè¿Í¤Î¾¯½÷¡¦¥é¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥É¥¿¥Ð¥¿¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤è¤¤¥®¥ã¥°¤ä¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Êª¸ì¤Ë¤Ï¿ï½ê¤Ë¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¾ìÌÌ¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ð¤¤¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤µ¤âÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£1980Ç¯Âå¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤òµ¡¤Ë¡¢¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºîÃæ¤Î»þÂåÀßÄê¤Ï¡¢Ï¢ºÜ³«»ÏÅö»þ¤Î1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é1980Ç¯Âå½éÆ¬¡£²ÈÄí¤Î¹õÅÅÏÃ¤ä¥Ö¥é¥¦¥ó´É¥Æ¥ì¥Ó¡¢³Ø¹»À¸³è¤ÎÉÁ¼Ì¤Ê¤É¤«¤é¤â¡¢Åö»þ¤Î¶õµ¤´¶¤¬¿§Ç»¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ºîÌ¡²è¤Ë¤ª¤±¤ë¤¢¤¿¤ë¤Î½»¤Þ¤¤¤Ï¡¢¡ÖÅìµþÅÔÎýÇÏ¶èÂçÀô³Ø±àÄ®¡×¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÍ§°úÄ®¡×¤Ï¼Âºß¤·¤Ê¤¤²Í¶õ¤ÎÄ®¤Ç¤¹¡£¥é¥à¤âµï¸õ¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤¢¤¿¤ë²È¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¡¢Êª¸ì¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤³¤Î¾ì½ê¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Î¾¿Æ¤È¤È¤â¤Ë3¿Í(¥é¥à¤â´Þ¤á¤ë¤È4¿Í)¤ÇÊë¤é¤¹¤½¤Î½»¤Þ¤¤¤Ï¡¢¾¼ÏÂ´ü¤ÎÅµ·¿Åª¤ÊÌÚÂ¤°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Ç¤¹¡£´Ö¼è¤ê¤Ï4LDKÄøÅÙ¤Ç¡¢1³¬¤Ëµï´Ö¤äÂæ½ê¡¢2³¬¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¼«¼¼¤äÎ¾¿Æ¤Î¿²¼¼¤¬¤¢¤ë¹½À®¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤Ï100¡Á120Ö¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑ¤Ï150¡Á200Ö¤Û¤É¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÉ¸½àÅª¤Ê¹Ù³°½»Âð¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤¿¤ë²È¤òºîÉÊÅö»þ¤È¸½ºß¤Ç»î»»¤·¤¿¤é
¤½¤ó¤Ê¤¢¤¿¤ë²È¤Ç¤¹¤¬¡¢ºîÉÊÅö»þ¤È¸½ºß¤È¤Ç¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤Î²Á³Ê¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤º¤ÏºîÃæ¤Î»þ´ü¤ò1980Ç¯¡¢²È¤Î½êºßÃÏ¤òÅìµþÅÔÎýÇÏ¶èÂçÀô³Ø±àÄ®¤È²¾Äê¤·¡¢Åö»þ¤ÎÅÚÃÏ²Á³Ê¤ò»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
1980Ç¯¤ÎÂçÀô³Ø±àÄ®¤Î¸ø¼¨ÃÏ²ÁÊ¿¶Ñ(½»ÂðÃÏ)¤Ï¡¢1Ö¤¢¤¿¤êÌó18Ëü9,000±ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¿¤ë²È¤ÎÉßÃÏÌÌÀÑ¤ò180Ö(Ìó54ÄÚ)¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÅÚÃÏ²Á³Ê¤Ï¡Ö18Ëü9,000±ß¡ß180Ö¡á3,402Ëü±ß¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢·úÊª²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÃíÊ¸½»Âð¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê·úÃÛÈñ¤ò¤â¤È¤Ë¿äÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤¿¤ë²È¤Î±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤ò110Ö(Ìó33ÄÚ)¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡¢·úÃÛÈñ¤ÎÌÜ°Â¤ÏÌó3,700Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·úÃÛ¹©»ö¤Î²Á³ÊÊÑÆ°¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤¿»ØÉ¸¤ò¡Ö·úÃÛÈñ»Ø¿ô¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÄ¹´ü¿ä°Ü¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢1980Ç¯¤´¤í¤Î¿å½à¤Ï¸½ºß¤Î¤ª¤ª¤è¤½45%¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÍÑ¤¤¤Æ¸½ºß¤Î·úÃÛÈñ¤òÅö»þ¤Î¿å½à¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö3,700Ëü±ß¡ß45%¡á1,665Ëü±ß¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤¿¤ë²È¤Î·úÊª²Á³Ê¤ÏÌó1,665Ëü±ß¤È¿äÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅÚÃÏ²Á³Ê¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢1980Ç¯Åö»þ¤Î¤¢¤¿¤ë²È¤Ï¡Ö3,402Ëü±ß¡Ü1,665Ëü±ß¡á5,067Ëü±ß¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Î²Á³Ê¤ò»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ºÅÚÃÏ²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÂçÀô³Ø±àÄ®¤Î¸ø¼¨ÃÏ²ÁÊ¿¶Ñ(½»ÂðÃÏ)¤Ç¤¢¤ë1Ö¤¢¤¿¤êÌó29Ëü3,000±ß¤òÍÑ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¿¤ë²È¤ÎÉßÃÏ¤ò180Ö(Ìó54ÄÚ)¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÅÚÃÏ²Á³Ê¤Ï¡Ö29Ëü3,000±ß¡ß180Ö¡á5,274Ëü±ß¡×¤Ç¤¹¡£
·úÊª²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ110Ö¤Î·úÃÛÈñ¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¢¤ëÌó3,700Ëü±ß¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÍÑ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚÃÏ¤È·úÊª¤Î²Á³Ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Î¤¢¤¿¤ë²È¤Ï¡Ö5,274Ëü±ß¡Ü3,700Ëü±ß¡á8,974Ëü±ß¡×¤È»î»»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î¤¢¤¿¤ë²È¤Î²Á³Ê¤ò»î»»
ºîÉÊÅö»þ¤Î¤¢¤¿¤ë²È¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤È·úÊª¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌó5,067Ëü±ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢40Ç¯°Ê¾å·Ð¤Á¡¢½»Âð²Á³Ê¤Ï¤ª¤è¤½1.8ÇÜ¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î¤¢¤¿¤ë²È¤ò½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤é¡¢ÊÖºÑ³Û¤Ï?
¤Ç¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¸½ºß¤Î¤¢¤¿¤ë²È(ÅÚÃÏ¡Ü·úÊª¤ÇÌó8,974Ëü±ß)¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤é¡¢Ëè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ¬¶â¤ò2³ä(Ìó1,795Ëü±ß)ÍÑ°Õ¤·¡¢»Ä¤ê8³ä¤ÎÌó7,179Ëü±ß¤ò½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¼Ú¤êÆþ¤ì¤ë¤È²¾Äê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¶âÍø¥¿¥¤¥×: Á´´ü´Ö¸ÇÄê¶âÍø(¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Ê¤É)
¡¦¶âÍø: 2.08¡ó
¡¦ÊÖºÑ´ü´Ö: 35Ç¯
¡¦¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê§¤¤: ¤Ê¤·
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Ëè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤ÏÌó24Ëü1,000±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö¤Ç¤ÏÌó289Ëü±ß¤ÎÊÖºÑ¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê²ñ¼Ò°÷À¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê½Å¤¤ÉéÃ´¤È¤¤¤¨¤ë¿å½à¤Ç¤¹¡£¹Ù³°¤Î¡Ö¤´¤¯°ìÈÌÅª¤Ê°ì¸Í·ú¤Æ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¹â¤¤½»Âð¥³¥¹¥È¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¸½¼Â¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ¤È¸½ºß¤ÇÊÑ¤ï¤ë½»Âð¤Î²ÁÃÍ
º£²ó¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¤¢¤¿¤ë²È¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¸½àÅª¤Ê°ì¸Í·ú¤Æ¤Ç¤â¡¢¸½ºß¤ÏÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤È¤â¤ËÂç¤¤Ê¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ´ü¤Ë¤ÏÈæ³ÓÅª¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¹Ù³°½»Âð¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¹â³Û¤ÊÇã¤¤Êª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½»Âð¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Î»î»»¤Ï¡¢Åý·×¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿´Ê°×Åª¤Ê·×»»¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶â³Û¤äÊÖºÑ³Û¤Ï¤¹¤Ù¤Æ³µ»»¤Ç¤¢¤ê¡¢Àµ³Î¤Ê¿ôÃÍ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊÀßÄê¤Ë´ð¤Å¤¯²Í¶õ¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¾ò·ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉðÆ£µ®»Ò ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼(AFP)¡¢¥Í¥Ã¥Èµ¯¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ²ñ¼Ò°÷»þÂå¡¢¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¡¢AFP(ÆüËÜFP¶¨²ñÇ§Äê)»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä¥Þ¥Í¡¼¥³¥é¥à¤Î¼¹É®¤òÅ¸³«¡£ÆÈÎ©¸å¤Ï¥Í¥Ã¥Èµ¯¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¹É®¤ä¸Ä¿Í¥Þ¥Í¡¼ÁêÃÌ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
