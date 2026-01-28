TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が28日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。後輩の男性アナウンサーを“指導”する場面があった。

この日の番組の「TIMEマーケティング部」のコーナーでは、「給料も休みも自分で決める！？“令和の働き方”シン・ルール」と題し、部下が上司を選ぶ、給料を自分で決める、無断で休むのがルールという自由過ぎる働き方を紹介した。

安住アナが「給料を自分で決めるっていうアグレッシブな企業は私たちの世代もあった」と言うと、このコーナーを担当した入社5年目のた小沢光葵アナ（27）は、小さめの声で「給料を自分で決めるはちょっと私、いいなあと思って、ぜひうちにもなんて思っているんですけど」と話した。

これに対し、TBSの役員でもある安住アナは「声が小さいでしょ。言いたいことがあるんだったら、もっと大きな声で言わないと」と“指導”。小沢アナは「勝手なこと言っていいのかなってちょっと思いがありました。すみませーん」と返し、スタジオは笑いに包まれていた。