¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ ÈÄÁÒ Þæ¤Î¡Ö¤ä¤ë¤è¡¢²¶¤Ï¡ª¡×¡ÛÂè52²ó¡¡ÈÄÁÒ Þæ¤¬½é¤á¤ÆÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤¿Æü
ÈÄÁÒ Þæ¤¬½é¤á¤ÆÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤¿Æü
ÆüËÜ¤Î¼ç¼´DF¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëÈÄÁÒ Þæ¡£¤À¤¬¡¢À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ë½é¤á¤Æ¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï18ºÐ¤ÈÃÙºé¤¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤Î¤Û¤í¶ì¤¤µ²±¡¢º£¤âAÂåÉ½¤Ç¶¦¤ËÀï¤¦Ãç´Ö¤ä±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÌÁÍ§¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¸ì¤ë¡£¡ÚU-18¤Î½é¾·½¸¤Ç¾®Àî¹Ò´ð¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡Û
º£¡¢ËÍ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï10Âå¤Ê¤¬¤éÎ©ÇÉ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤«¤Ê¤ê¤¤¤ë¡£17ºÐ¤ÎDF¥â¥¥ª¤ä18ºÐ¤ÎDF¥Ð¥¦¥Þ¥ó¡¢MF¥¹¥Æ¥å¥¢¤é¤¬¤½¤¦¤À¡£¤¤¤º¤ì¤â¶á¤¤¾Íè¡¢¼«¹ñ¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Ê¬¤¬10Âå¤Îº¢¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥«¥Ã¥×Àï¤Ê¤É¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æ±´ü¤Î»°¹¥¹¯»ù¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤òÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À¤ÂåÊÌÂåÉ½(°Ê²¼¡¢¥¢¥ó¥À¡¼)¤Ç¤â¡¢»°¹¥¤Ï2013Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U-17WÇÕ¤Ç3»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡¢¥Ù¥¹¥È16Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
ËÍ¤¬½é¤á¤Æ¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏU-18¤Î¥í¥·¥¢±óÀ¬¡£14Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢15Ç¯1·î13Æü¤Þ¤Ç¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¤Ç¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤º¤¤¤Ö¤óÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢à¿ÍÀ¸½éá¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤Ï½ã¿è¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£
º£¤Ç¤³¤½¡¢AÂåÉ½¤Ç¤Ï¼«Âð¤«¤é¶õ¹Á¤Þ¤Ç¤ÎÁ÷·Þ¤¬¤¢¤ê¡¢Èô¹Ôµ¡¤â¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¡¢ÂÚºßÀè¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¤«¤Ê¤ê¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Âç²ñ³«ºÅÃÏ¤Ç¤Î»ÔÆâ´Ñ¸÷¡£¤³¤ì¤ÏAÂåÉ½¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÂÚºßÀè¶áÊÕ¤Î»¶Êâ°Ê³°¡¢³¹¤Ø½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤â¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¤Ê¤é¤Ð´é¥Ð¥ì¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤·¡¢Ê¸²½¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤â¤¢¤Ã¤Æ³°¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1·î¤Î¥í¥·¥¢¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¶Ë´¨¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³¹Ãæ¤Ë¤¢¤ë´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¥¥à¥ÁÆé¤¬Îä¤¨¤¿ÂÎ¤Ë¤¸¤ï¤Ã¤ÈÀ÷¤ß¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¤Î´·½¬¤Ëà°ìÈ¯·Ýá¤¬¤¢¤ë¡£ÃÙ¹ï¤äËº¤ìÊª¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¿Í¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç·Ý¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï¸µÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Îµ×ÊÝÅÄÏÂ²»(Åö»þ¡¢Âçºå¶Í°þ¹â¹»)¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦·Ý¤À¤Ã¤¿¤«¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤(¾Ð)¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¤³¤Î¥í¥·¥¢±óÀ¬¤Ç¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤ÈÆ±¤¸¤¯½é¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿(FW¾®Àî)¹Ò´ð(Åö»þ¡¢¶Í¸÷³Ø±à¹â¹»)¤Î¤³¤È¤À¡£
¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ëºÝ¡¢¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¿È¤ò¡¢¶õ¹Á¤Ç¶¨²ñÂ¦¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç·¿¥Ð¥Ã¥°¤ËµÍ¤áÂØ¤¨¤Æ¤«¤é½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£¥Þ¥¤¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£ËÍ¤Ï»öÁ°¤Ë»°¹¥¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Ò´ð¤Ï¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Ç¤ÎÎý½¬½éÆü¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¹Ò´ð¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¹Ò´ð¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑ¥´¡¼¥°¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉáÃÊ»È¤¤¤Î´ã¶À»Ñ¤Ç¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤ò»Ï¤á¤¿¤«¤é¤À¡£°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤ºµÞ¾ì¤·¤Î¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ÂçÇú¾Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÍ¤ÏÎý½¬2ÆüÌÜ¤ËÂ¤òÇ±ºÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢3ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤é¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤ÎÆü¡¹¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï1·î12Æü¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤È¤Î7°Ì¡¦8°Ì·èÄêÀï¤À¤Ã¤¿¡£
Â¼ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢±¦CB(¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯)¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£78Ê¬¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï3-0¡£¥±¥¬¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÂåÉ½¤Ç¤Î»î¹ç¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï²¿¤è¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÚÂç²ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿17ºÐ¤Î¥¥ì¥¥ì¥Ü¡¼¥¤¡Û
¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï15Ç¯8·î¤ËÀÅ²¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿SBS¥«¥Ã¥×¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦Âç²ñ¡£ÄÉ²Ã¾·½¸¤È¤¤¤¦·Á¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢ËÍ¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æ¡¼¥¹¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿à¾¡¤Áµ¤¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬¥¥ì¥¥ì¤Î17ºÐá¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤ì¤¬MFÆ²°ÂÎ§¤À¡£ÉáÃÊ¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤Äï¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢É¡¤ÃÃì¤¬¶¯¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î»ý¤ÁÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¹ë²÷¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ºÍÇ½¤Ï¤³¤Îº¢¤«¤éÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡£
ËÍ¤Ï¥í¥·¥¢±óÀ¬¤ËÂ³¤¡¢Æâ»³ÆÆ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡ÖÈÄÁÒ¥¡¡Á¥Ã!!¡×¤È¡¢»ö¤¢¤ë¤´¤È¤ËÅÜÌÄ¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£½Ð¤¿»î¹ç¤Ë¤âÉé¤±¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡£
»°¹¥¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤ºµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆDF¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢±óÀ¬¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢Àï¤Ç°ì½ï¤ËCB¤òÁÈ¤ó¤ÀÆ±¤¤Ç¯¤ÎÃæ»³ÍºÂÀ¤¬°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÎý½¬¡¢»î¹ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¡¢¤¢¤Îº¢¤ÎËÍ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤«¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Çð¤ÎU-18¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿ÍºÂÀ¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤Æ¾×·â¤ò³Ð¤¨¤¿¡£
ÍºÂÀ¤È¤Ï22Ç¯¤ÎWÇÕ¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÍºÂÀ¤ÏÂç¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½Ð¾ì¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤¹³èÌö¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Î¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢ÍºÂÀ¤Î¤³¤È¤Ïº£¤â¿´¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆ¤ÓÂåÉ½¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤¦Æü¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÈÄÁÒ Þæ
¹½À®¡¦Ê¸¡¿¹â¶¶»ËÌç¡¡¼Ì¿¿¡¿¥¢¥Õ¥í