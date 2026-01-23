ニュース解説メディア「The HEADLINE」編集長のイシケンこと、石田健氏が23日、X（旧ツイッター）を更新。衆院選（27日公示、2月8日投開票）に関するMBSテレビの情報番組「よんチャンTV」の放送内容に苦言を呈した。

同番組は22日、衆院選について特集。「有権者の判断軸は？」として、元TBS記者でジャーナリストの武田一顕氏の見解をもとに、自民・維新・参政を「強くてこわい日本」、中道改革連合・国民民主・共産・れいわ新選組を「優しくて穏やかな日本」とフリップで分類した。その後、アナウンサーが「誤解を招くような表現がありました。おわびいたします」と謝罪していた。

同番組の映像はSNS上で拡散され、「偏向報道」だと批判する声が噴出している。石田氏はそうした投稿のひとつを引用し「武田さん、今日ご一緒させていただいたが、これには強く批判したい」と言及。「そしてMBSも番組内での訂正・謝罪ではなく、なぜこういった番組作りをしたのかを語らないと、非常に尾を引くと思う。せっかく各局がオールドメディア批判を真摯に受け止め、新しい選挙報道を模索しているのに」とした。